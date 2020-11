DOCUMENT Au fost stabilite masurile sanitare care vor fi impuse la sectiile de vot din strainatate pentru alegerile parlamentare

Printre acestea se numara purtarea mastii de protectie, pastrarea distantei de minim un metru intre persoane, dezinfectia mainilor, dar si a spatiilor si a suprafetelor si obiectelor folosite la vot. Aceste masuri vor fi coroborate cu cele existente in fiecare stat sau localitate."Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca vineri, 20 noiembrie 2020, a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Afacerilor Externe, cu avizul Autoritatii Electorale Permanente, privind masurile si actiunile de sanatate publica cu aplicabilitate la sectiile de votare organizate in strainatate pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor din 5-6 decembrie 2020", se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de MAE.Principalele masuri pentru prevenirea contaminarii si limitarea riscului de imbolnavire cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) in cazul sectiilor de votare din strainatate sunt similare cu cele implementate pentru desfasurarea activitatilor electorale in Romania. Printre acestea, Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza:- purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, de catre participantii la procesul electoral pe toata perioada in care se afla in sediul sectiei de votare si in localul de vot;- asigurarea distantarii fizice de minimum un metru intre participantii la procesul electoral;dezinfectia periodica si dupa fiecare contact direct cu alte persoane a mainilor participantilor la procesul electoral;- sediilor sectiilor de votare, inainte si dupa terminarea votarii, in ambele zile de votare;dezinfectia periodica a suprafetelor si a instrumentelor necesare votarii, pe durata derularii procesului electoral.MAE precizeaza ca aceste masuri vor fi coroborate cu masurile sanitare in vigoare in statul de resedinta, regiunea si localitatea in care este organizata sectia de votare din strainatate. In acest sens, MAE recomanda cetatenilor romani din strainatate sa isi insuseasca regulile din ordinul mentionat, sa se informeze din timp asupra masurilor de siguranta sanitara aplicabile la nivelul tarii/regiunii de resedinta si sa respecte cu strictete masurile si regulile stabilite in contextul pandemiei de COVID-19.Totodata, MAE arata ca regulile de protectie individuala, de distantare fizica, de igiena si de acces in sectiile de votare vor fi afisate pe paginile de internet si de social media ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si in locuri vizibile in sediul sectiei de votare si in localul de vot. Totodata, personalul sectiilor de votare va depune toate eforturile pentru organizarea procesului de votare intr-o maniera sigura si eficienta.MAE reaminteste ca romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii pot vota la alegerile parlamentare din acest an la oricare dintre cele 748 de sectii de votare organizate in strainatate pe parcursul a doua zile - sambata, 5 decembrie si duminica, 6 decembrie 2020. Lista sectiilor de votare este disponibila pe pagina de internet a MAE, in sectiunea dedicata alegerilor parlamentare din acest an - http://www.mae.ro/node/52162 Citeste si: