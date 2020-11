Medicul Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare: Masurile trebuie sa aiba un impact cat mai mic asupra vietii cetatenilor

"Avem o zona de solutii, de propuneri, care respecta toate indicatiile Centrului European de Control al Bolilor, OMS, in ceea ce priveste controlul acestei pandemii. In mod evident, masurile care trebuie luate trebuie sa fie preventive, trebuie luate la timp si sa aiba un impact cat mai mic asupra vietii economice si sociale a cetatenilor.Aceasta trebuie sa fie filosofia si, din pacate, la ceea ce asistam pana acest moment nu cred ca raspunde acestui deziderat. Promit sa fiu un promotor al legislatiei in interesul cetatenilor. Sinceritatea si onestitatea sunt esentiale si au lipsit foarte mult in politica romaneasca", a declarat Rafila, vineri, la Palatul Parlamentului, unde a avut loc lansarea campaniei electorale a PSD Bucuresti-Ilfov pentru alegerile parlamentare.El s-a aratat onorat ca a primit invitatia presedintelui PSD, Marcel Ciolacu , de a se alatura echipei PSD, sustinand ca motivul pentru care a raspuns "da" acestei invitatii nu se regaseste in dorinta de a ajunge neaparat in Parlamentul Romaniei, ci din dorinta de a aduce cetatenilor acces la serviciile medicale."Noi avem o legislatie invechita - Legea 95 din 2066 - care a suferit peste 2.000 de amendamente si, din pacate, sistemul de sanatate nu ofera cetatenilor decat foarte putin acces la serviciile medicale de sanatate in apropierea domiciliului permanent si serviciile sa fie de buna calitate.Din cauza asta ne-am concentrat pe doua teme - o tema legata de dezbaterea unor centre de asistenta medicala comunitara, care sa fie apropiate de cetateni, mai ales in zonele rurale, iar in zona oraselor mici - centre ambulatorii de specialitate, care sa ofere acces la servicii mai complexe si care sa elibereze presiunea existenta pe spitale din acest moment.Sigur, si proiectul legat de spitale trebuie sa mearga inainte, numai ca in Romania, dupa cum stiti, de 30 de ani construim autostrazi si spitale si inca nu avem autostrazi si spitale noi. Si atunci trebuie sa adoptam o solutie europeana, care sa faciliteze accesul la serviciile de sanatate", a explicat candidatul PSD.