Medicul Rafila, despre Daniel Ghita, care sustine ca "botnita scade imunitatea": "Sunt convins ca este un om de buna credinta"

De ce a intrat Rafila in politica

Reprezentantul Romaniei la OMS nu contesta adevarul stiintific si sustine ca "expresia increderii sau neincrederii in existenta coronavirusului nu are o conotatie politica". Asta in contextul in care fostul luptator K1 scrie pe Facebook ca masca este "botnita" si ca scade imunitatea."Nu am coordonatele domnului Ghita, dar cu siguranta voi avea ocazia in perioada urmatoare sa putem sa stam de vorba. Sunt convins ca e un om de buna credinta. Buna credinta trebuie sa aiba o corelatie cu acceptarea regulilor unui joc si chiar daca ne place sau nu, daca credem sau credem mai putin in problematica acestei infectii cu noul coronavirus pana la urma sunt convins ca domnul Ghita va respecta prevederile legale in ceea ce priveste utilizarea mastii si lucrul acesta il va proteja si pe el si pe cel din apropierea lui", a declarat Alexandru Rafila, miercuri seara, la Digi24.Acesta a spus ca adevarul stiintific privind infectia cu noul coronavirus nu este un subiect de dezbatere."Una este libertatea de expresie si altceva este modul in care te comporti. Domnul Ghita isi exprima, trebuie sa o respectam, pentru ca nu avem niciun motiv sa nu o respectam, sa-l ascultam, face parte dintr-un mecanism democratic. Daca dansul isi exprima aceasta opinie, dar din respect pentru lege poarta masca, nu cred ca e niciun fel de problema", a adaugat el.Intrebat de ce s-a inscris intr-un partid care primeste oameni care sunt impotriva mastii, Rafila declara ca nu stie daca asta este motivul pentru care oamenii au o optiune politica, de exemplu, de stanga."In ultima perioada, incercarea de demonizare a miscarii de stanga din Romania, pentru ca, vrem, nu vrem, e reprezentata de PSD, nu face bine democratiei in primul rand si nici jocului politic. Sa zicem ca PSD nu ar exista si nu ar fi existat o alternativa de stanga in Romania. Credeti ca era un lucru favorabil democratiei? Personal, nu cred".Intrebat daca cei care nu cred in existenta coronavirusului, care militeaza pentru nepurtarea mastii ar trebui sa fie reprezentati in Parlament, profesorul a spus: "Optiunea politica e una, expresia increderii sau neincrederii in existenta coronavirusului nu cred ca are o conotatie politica. As putea sa caut si sa gasesc exemple si din alte zone ale politicii din UE persoane din zona de dreapta care au opinii similare. Daca incercam sa legam o optiune politica de o chestiune care tine de sanatatea publica si incercam sa grupam adeptii celor care au indoieli in ceea ce priveste existenta coronavirusului sau a pandemiei, nu mi se pare potrivit".Reprezentantul Romaniei la OMS a explicat si motivul pentru care a intrat in politica."Motivul pentru care am intrat in acest partid este ca eu ma conduc dupa adevar, principii profesionale si etice. Daca o sa acceptam acest lucru, o sa reusim sa schimbam clasa politica si perceptia despre politica.Cea mai frecventa acuzatie pe care am primit-o dupa ce am anuntat optiunea mea politica a fost ca m-am dus in Parlament ca sa ma capatuiesc, sa-mi reprezint interesele personale sau a catorva persoane care au un anumit obiectiv. Lucrul asta este generat de ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani, cand multi dintre oamenii care au intrat in politica au intrat exact pentru acest motiv.Dumneavoastra si publicul larg ar trebui sa ne dea ocazia sa demonstram ca nu este asa si ca putem sa avem o opinie macar putin mai favorabila pentru cei care ajung in Parlament", a afirmat Alexandru Rafila.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a declarat, luni, ca Parlamentul trebuie sa reprezinte pe toata lumea, iar luptatorul Daniel Ghita are dreptul la opinie.