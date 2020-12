Mihail Neamtu desfiinteaza strategia PMP in alegeri: "Nuca de pe coliva de la capataiul partidului a fost candidatura unei doamne care n-avea tractiune electorala"

De ce a pierdut PMP alegerile parlamentare, in opinia lui Mihail Neamtu

"Mai bine de un an si jumatate, am fost soldat disciplinat al Partidului Miscarea Populara si, oriunde m-am dus, i-am ridicat scorul. In Timisoara m-am batut, chiar de pe patul de spital, pentru fiecare vot . Hranita din idealurile unionismului si ale crestin-democratiei, PMP trebuia sa fie o constructie diferita de PNL , atractiva pentru publicul patriotic, atlantist si pro-european", scrie Mihail Neamtu pe pagina sa de Facebook.Neamtu mai spune ca "un partid care incepuse frumos, inainte ca USR -PLUS sau AUR sa existe pe piata, merita sa fie optiunea naturala a oamenilor de dreapta din Romania".El a enumerat sapte "erori", despre care crede au facut ca partidul sa ajunga "atat de jos"."Favoritism, nepotism si clientelism. Pe langa o mana de candidati onorabili, cu scoruri foarte bune-n Republica Moldova, Maramures, Bistrita sau Timis, ne-am procopsit cu anonimi, nulitati sau fosti condamnati penal. Nuca de pe coliva de la capataiul partidului a fost candidatura unei doamne (si a unei mame) pe care o respect, dar care n-avea tractiune electorala: Elena Basescu . Oare le-am transmis alegatorilor un mesaj despre meritocratie? A fost gestul politic care a facut diferenta: la 6 decembrie, partidul a coborat sub pragul electoral", a scris Mihail Neamtu pe pagina da de Facebook.Neamtu a mai vorbit despre "blatul cu Firea", "eroarea Toader Paleologu", "blatul cu PNL", "Bula bruxelleza", "analfabetism digital" si "incoerenta doctrinara"."Comentariul meu nu-i despre oameni, ci despre judecatile eronate care au ingropat partidul sub pragul electoral", a mai scris Neamtu subliniind ca "ne-am trezit batuti pe Facebook (si la vot...) de un partid inventat acum 12 luni, asta pentru ca onorabila conducere a PMP n-a inteles ce inseamna branding, reactie rapida, autenticitatea reportajelor live si comunicarea cu efect viral sau crestere organica. Teme emotionale, de la unirea cu Basarabia sau taierea padurilor pana la juramantul pe Biblie sau protejarea libertatilor civile, au fost preluate de George Simion ".