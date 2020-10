Dandy-ul conservator Mihail Neamtu vrea sa salveze judetul Timis. Dati like!

Desigur, nu e un pacat sa fii parlamentar la primul mandat. Considerand ce specimene triste populeaza Palatul Parlamentului, poate fi, de fapt, un mare avantaj. Altele sunt semnele care ma fac sa ma indoiesc ca este un candidat credibil.Domnul Neamtu, om scolit, este una dintre cele mai energice voci pe care le are dreapta conservatoare din Romania. Daca ar fi fost vocea stangii, ar fi contat la fel de putin in ceea ce ma priveste, pentru ca nu despre convingerile sale ideologice imi doresc sa vorbesc acum, ci despre prestatia sa publica. De o vreme, numarul unu pe listele PMP din Timis si-a facut obiceiul sa comunice cu sustinatorii sai printr-o serie de materiale video sau live-uri.Mai pe scurt, foloseste un telefon sau poate o camera micuta ca sa se filmeze in tot felul de ipostaze, multe la fel de colorate ca sacourile domniei sale. De pilda, mi-e greu sa inteleg de ce domnul Neamtu insista sa isi impartaseasca opiniile in timp ce isi leaga nodul la cravata? Este gestul sau o dovada a masculinitatii? Sau poate are ceva in comun cu valorile crestine pe care le imbratiseaza cu ardoare? Sa presupunem ca apostolii, pe care ii evoca si invoca adesea, ar fi avut mijloacele tehnice necesare; ar fi fost niste personaje credibile daca ar fi facut live-uri in timp ce isi potriveau baretele sandalelor?Stau si ma intreb care e scopul acestor live-uri? Vrea fondatorul Noii Republici sa sugereze ca este gata in orice secunda sa vorbeasca poporului? Sau poate in felul acesta impartaseste un sentiment de intimitate cu sustinatorii domniei sale? Dar atunci care e diferenta dintre un intelectual scolit in Occident, care transmite live din sufragerie, si un live facut in casa lui Tzanca Uraganu? Desigur, casa manelistului este kitsch. Dar oare nu e lipsit de gust, de pilda, sa iti anunti candidatura la viitoarele alegeri parlamentare intr-un video in care camera de filmat este mult, mult prea aproape de figura? Am urmarit acest video si mi-am amintit de aventurile lui Guliver in tara uriasilor, cand Gulliver se apropie de fata unui urias si este scarbit, pentru ca ii vede toate imperfectiunile pielii, care sunt supradimensionate.In acelasi video, domnul Neamtu dedica lupta electorala pe care tocmai a pornit-o lui Eugeniu de Savoia. Isi imagineaza oare domnul Neamtu ca Eugeniu de Savoia, atunci cand a cucerit Timisoara, si-ar fi facut aparitia calare si cu un selfie stick in mana, ca sa ii dea crestinii like, fiindca i-a cotonogit pe "pagani"? Ca orice alt politican, domnul Neamtu se foloseste de retelele sociale ca sa castige cat mai multi sustinatori. Si nu e nimic gresit in asta. Dar de ce a ales acest mod pestrit ca sa se promoveze? Pentru ca vorbeste adesea de modele, ce fel de model este el, de pilda, pentru tinerii care il urmaresc?Un alt aspect usor de remarcat la seful PMP Timis este talentul de orator. Si totusi de ce insista in atatea ocazii sa isi foloseasca talentul de parca ar fi un comentator de fotbal care propovaduieste valorile universale ale omenirii? Intorcandu-ma la video-ul in care si-a anuntat candidatura, ma intreb de ce acele intonatii vadit false, de ce acele accente puse pe anumite cuvinte, care creeaza un efect pretios, siropos si putin credibil. Ca sa nu mai zic ca toate personalitatile istorice pe care le mentioneaza nu au nimic in comun cu luptele domniei sale. Oricat de mult imi fortez imaginatia, nu reusesc sa inteleg ce au in comun Pavel Chinezu, eroii Revolutiei si un candidat la parlamentare.Domnul Neamtu isi doreste sa devina un fel de intelectual pop-culture, care vrea sa farmece si sa convinga, asa ca incearca sa fie cult si accesibil deopotriva. Ce a iesit este un hibrid intre un doctorat in Londra si o emisiune otevista, filmata in sufragerie. In felul acesta, apocalipsa soft pe care o tot anunta, cu tot cu disparitia valorilor crestine si dictatura corectitudinii politice, suna la fel de bine ca melodia fredonata de un afon sub dus.Au fost vremuri cand domnul Neamtu era o figura publica demna de luat in serios. Intre timp, a devenit un dandy conservator, cu breton in vant, care parca isi duce luptele politice si ideologice din bucataria Jamilei. Asadar, nu prea imi vine sa ii dau like, si cu atat mai putin sa ii dau votul.