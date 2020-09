Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor din diaspora sa opteze pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare

"Din pacate, nimeni nu poate, la acest moment, sa furnizeze previziuni clare despre cum va evolua pandemia si ce masuri urmeaza sa fie adoptate de alte state, uneori cu aplicare imediata. De aceea, luand in considerare riscurile sanitare si obstacolele practice care decurg din masurile adoptate de diverse tari, recomandarea pe care MAE o adreseaza cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate este sa opteze pentru votul prin corespondenta. Este o modalitate sigura si simpla si care permite exercitarea in conditii de siguranta sanitara a acestui drept constitutional, in contextul special generat de pandemie", precizeaza reprezentanti ai ministerului de Externe.In context, MAE arata ca in vederea organizarii in bune conditii in strainatate a alegerilor parlamentare din 6 decembrie, inca din luna iunie, misiunile Romaniei in strainatate au primit instructiuni sa contacteze autoritatile straine competente din tarile de resedinta, in vederea evaluarii posibilitatii reale si concrete de organizare de sectii de votare pe teritoriul acestor state, precum si pentru informarea cu privire la masurile de igiena si protectie sanitara concrete care trebuie respectate pe parcursul desfasurarii procesului de votare la sectie in contextul pandemiei de COVID-19.Respectivul proces de evaluare este in derulare, misiunile Romaniei in strainatate fiind in prezent in dialog cu autoritatile din statele de resedinta, dar trebuie avut in vedere ca elementul principal pe care se fundamenteaza decizia autoritatilor din statele de resedinta si de care va trebui tinut cont in contextul actual il reprezinta evolutia pandemiei de COVID-19 in acele state.Pana la acest moment, arata MAE, conform informatiilor primite de la misiunile diplomatice, "cele mai multe state permit organizarea de sectii de votare, cu respectarea unor masuri stricte: purtarea mastilor de protectie de catre participantii la procesul electoral (alegatori si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare), dezinfectarea periodica a mainilor, pastrarea distantei fizice recomandate sau instalarea unor panouri de protectie, amplasarea in localul de vot a recipientelor cu dezinfectant, dezinfectarea periodica a suprafetelor din localul de vot".Aceste recomandari sunt in vigoare la aceasta data si, potrivit informarilor transmise de cele mai multe autoritati straine, nu poate fi exclusa situatia ca, in functie de evolutia pandemiei, ele sa fie revizuite, inclusiv inasprite. Exista tari in care, potrivit reglementarilor in vigoare, trebuie limitat si numarul de persoane care pot participa la un eveniment public, cum este deja cazul in Marea Britanie, Luxemburg sau Belgia, ceea ce ar putea crea dificultati in desfasurarea in parametri optimi a procesului de votare. De altfel, in acest context, sunt state (Regatul Unit, Olanda) care au "recomandat ferm" utilizarea exclusiva a votului prin corespondenta, puncteaza ministerul.Conform raspunsurilor comunicate pana la aceasta data de autoritatile din statele in care Romania are reprezentare diplomatica, in conformitate cu masurile dispuse in contextul pandemic actual la nivelul fiecarei tari, autoritatile din Malta si Nigeria au informat ca nu vor permite organizarea de sectii de votare pe teritoriul lor, nici la sediile misiunilor diplomatice, nici in alte locatii. In alte state exista in vigoare, la aceasta data, restrictii de circulatie in ziua de duminica (Peru), ceea ce poate afecta organizarea votului la sectie intr-o astfel de zi. De asemenea, exista state unde in mod traditional autoritatile nu permit organizarea de sectii de votare decat in sediile misiunilor (ambasade sau consulate), de exemplu Canada."Intrucat evolutia pandemiei la nivel global este fluida si incerta, asa cum mentionam mai devreme, nu poate fi exclusa varianta ca unele state, daca se vor confrunta cu o crestere a numarului de infectari cu SARS-COV 2, sa adopte masuri restrictive care vor afecta organizarea sectiilor de votare", afirma reprezentantii MAE.De aceea, arata ei, pentru a evita situatia in care, din cauza restrictiilor impuse de autoritatile altor state cu privire la organizarea de sectii de votare, cetatenii romani s-ar putea confrunta cu dificultati importante in a-si exercita dreptul de vot la sectie, MAE reitereaza recomandarea ca alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sa se inregistreze pentru a vota prin corespondenta, pe platforma www.votstrainate.ro."Este o alternativa sigura, simpla, rapida, prin care alegatorii din strainatate au certitudinea ca vor putea sa isi exprime dreptul de vot si, mai ales, au siguranta ca nu se expun unor riscuri sanitare generate de pandemia de COVID-19 sau unor situatii in care trebuie sa parcurga o distanta mare pana la sectia de votare", mai adauga reprezentantii ministerului.Potrivit portalului votstrainatate.ro, pana vineri seara, peste 1.580 de romani din diaspora au ales sa voteze la urna la parlamentare si peste 4.770 prin corespondenta.Autoritatea Electorala Permanenta a amintit joi ca, potrivit legislatiei in vigoare, inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare pentru romanii din strainatate a demarat pe 1 aprilie si se va incheia odata cu expirarea a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale, adica pe 21 septembrie.