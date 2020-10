Deputatii independenti - de ce ar trebui sa ne interesam mai mult de ei

Problema apare atunci cand in joc intra factorul politic, iar aceasta normalitate se transforma din punct de vedere electoral.Dupa ce am creionat aceasta introducere usor metaforica a realitatii politice in care ne aflam, cred ca este momentul ca in prag de incheiere a mandatului Parlamentului Romaniei, deci in prag de campanie electorala sa ne uitam si in alta directie decat cele cu care deja suntem obisnuiti: deputatii independenti din Parlament si candidatii pentru un post de deputat independent.Stiu, deja, din capul locului, ca prima impresie pe care o au candidatii independenti este ca "nu au nicio sansa in Parlament", ca "oricum candideaza degeaba" sau ca "degeaba candideaza independent, daca nu se inscriu in niciun partid politic". Mai stiu si ca numerosi deputati independenti din Parlamentul Romaniei au avut un mandat insipid, fara vreo victorie sau poveste de succes care sa le creioneze un CV real de cariera politica.Cu toate acestea, exista exceptii care intaresc adevaratul potential al independentilor. Si in actualul Legislativ, si la capitolul candidati. De ce este un deputat independent atat de interesant, daca mergem pe narativele obisnuite enuntate mai sus? Va propun in cele ce urmeaza, sa demontam sau sa explicam o serie de mituri ale independentului:1. Candieaza degeaba pentru ca nu are nicio sansa in Parlament. Nu vor reusi sa adune majoritati pentru nicio lege. Fals, din ambele puncte de vedere. Intr-adevar, legea electorala este o reala frana de mana pentru candidatii independenti. Intr-adevar, intre un deputat independent si o lista de partid sansa principala pentru locurile eligile revine listei de partid. Dar, daca va uitati la ofertele electorale ale candidatilor independenti din aceste alegeri s-ar putea sa aveti parte de o serie de surprize. Placute.2. Un deputat independent nu are anvergura in Parlament. Fals. Un deputat independent nu face parte dintr-un grup parlamentar care sa il sustina neconditionat. Dar, cu alte cuvinte, un deputat independent are sanse mai mari sa treaca o lege, daca proiectul este bun si reuseste sa convinga toti liderii de grupuri parlamentare. Din acest punct de vedere, doar nivelul muncii depuse difera - independentul fiind nevoit sa "alerge" mult mai mult pe holurile Parlamentului, sa se implice mult mai direct pentru orice proiect legislativ si sa lupte pentru fiecare amendament in parte.3. Un deputat sau un candidat independent doar face jocurile altor partide. Partial fals. Parlamentul este o agora in care procesul de schimb sunt voturile acordate legilor. Practic, Parlamentul functioneaza, prin excelenta, pe baza de acorduri intre si dintre deputati. Deci, un deputat independent are de negociat constant proiecte de legi si voturi. Avantajul principal? Fara nicio palarie politica, ai libertate de decizie si libertate de executie.4. Un candidat independent oricum nu are sanse. Fals. Aceasta este mentalitatea de tipul "nu ma duc la vot , pentru ca oricum votul meu nu conteaza".In concluzie, special nu am nominalizat acele exceptii care intaresc adevaratul potential al independentilor. Va recomand sa cautati doua elemente definitorii pentru cartile de vizite fie ale deputatilor independenti, fie ale candidatilor independenti: povestile de succes si constructia axata pe pilonul normalitatii in societate. Veti gasi cateva surprize foarte placute, care sa intareasca demontarea celor 4 mituri de mai sus.