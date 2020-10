De ce toate partidele ataca USRPLUS

Undeva ar putea fi o miza: e partidul care va forma noul guvern sau care va da urmatorul prim-ministru, e partidul de care depinde accesul la resurse sau la functii publice si alte ipoteze elucubrante, care pica imediat testul realitatii.Pentru ca, in realitate, alianta USRPLUS, chiar daca a obtinut un scor surprinzator de bun la alegerile parlamentare (22%), fiind aproape sa surclaseze PSD (e adevarat, aflat atunci in cel mai jos punct al istoriei sale), n-a reusit sa confirme anvergura mai tarziu, la alegerile prezidentiale (16%) si la alegerile locale (10%), doua scrutine semnificative pentru asezarea relatiilor de putere reala. Vorbim, evident, de o formatiune promitatoare, mai ales ca s-a infiintat de curand, dar nu e nici pe departe partidul care ar putea prelua in viitorul imediat fraiele tarii sau de care ar putea depinde decisiv destinul societatii.Faptul ca PNL nu prea pierde ocazii in ultima vreme sa-i cotonogeasca pe mai tinerii fosti colegi de opozitie e cumva de inteles. Liberalii sunt convinsi ca USRPLUS este piedica in calea unei guvernari majoritare, monocolore, asa cum a fost guvernarea PSD intre 2016-2019 (eventual cu o anexa nesemnificativa, precum defunctul ALDE ).Crezand ca impart acelasi electorat, pe principiul vaselor comunicante, cei din PNL nu pierd ocazia niciunui atac, direct sau prin presa controlata, care demonstreaza ca USRPLUS e la fel ca oricare alta formatiune consacrata in lunga tranzitie post-comunista. Daca e la fel, atunci simpatizantii fie vor vota PNL, fie vor sta acasa, dand astfel un impuls aritmetic partidelor "mari". Cel putin asa ar suna calculul de manual.La alegerile locale, liberalii au incercat sa-si pastreze suprematia in marile centre urbane, desi nu au reusit chiar peste tot (Timisoara si Brasov servesc drept exemple), iar in unele locuri au fost nevoiti chiar sa imparta puterea cu USRPLUS (Bucuresti e un caz antologic). In unele locuri, folosind atacuri concertate de presa, au reusit (Constanta).Pusa in aceasta perspectiva electoralista, doar adversitatea liberalilor fata de useristi e justificata. Altfel, privind mai cu atentie, celelalte partide se asaza in acelasi cor si nu pot justifica prin socoteli electorale pozitiile constant contondente fata de formatiunea condusa de Barna si Ciolos.De pilda, PSD. Cum ar putea PSD sa castige ceva din eventuala dezamagire a votantului USRPLUS? Va vota cineva deceptionat de Barna cu partidul lui Ciolacu? Foarte probabil, nu. Si totusi, uneori, tirul PSD ii evita pe liberali, teoretic, principalii competitori, si se muta pe partidul cu sediul in mediul online (apropo, stie cineva unde e sediul central al USR, ca de Kiseleff si Modrogan am auzit toti).Nu mai vorbim de PMP, partid care se defineste tot mai mult pe o filiera conservatoare sau ultra-conservatoare. Ce ar putea castiga partidul care se zbate la limita pragului electoral din demolarea USRPLUS, o alianta cu un electorat orientat mai degraba spre valori de centru-stanga? Sau chiar disparutul ALDE. Am vazut, mai ales in campania de la locale, atacuri furibunde din partea reprezentantilor acestor formatiuni liliputane nu la PNL sau la PSD, ci la mult mai modestul USRPLUS. N-au fost rare nici momentele in care UDMR , formatiunea cu bazin electoral constant, s-a repezit sa muste din adversarii de la USRPLUS. Ce castig electoral ar putea avea aceste partide din demonizarea sau compromiterea aliantei?Pe deasupra, USRPLUS are caracterul unei secte, cu un votant mediu intransigent, bine mobilizat, care respinge vehement vechile figuri din politica, mergand desigur pana la extrema izolarii sau a opozitiei de tip "totul sau nimic". Cine isi imagineaza ca poate disloca ceva din acest nucleu electoral dur, indiferent cat de mari ar fi dezamagirile ocazionale de unul sau altul dintre noii lideri?Atunci explicatia acestor atacuri trebuie cautata mutand perspectiva.E evident ca PNL este partidul in jurul caruia va gravita viitoarea guvernare. De ei vor depinde accesul la resurse, favorurile, rentele, sinecurile, plus toate celelalate aranjamente transpartinice cu care ne-a obisnuit tranzitia, in ciuda adversitatilor de fatada. In fond, USRPLUS a aparut ca reactie la aceasta butaforie care, sub pavaza democratiei, a ridicat cotele de neincredere in clasa politica la ceruri.Democratia e facuta sa castige toata lumea (la putere sau in opozitie), insa travestiurile, perdelele de fum, traseismele incrucisate si apararea privilegiilor elitei au produs in Romania un joc lipsit de onestitate in care majoritatea pierde sistematic si minoritatea - aceeasi minoritate - cade tot timpul in picioare.USRPLUS a ridicat standardele pentru toata lumea. Chiar si pentru PSD, iata, dispus azi sa-si ajusteze retorica si sa renunte la figurile toxice care au slutit social-democratia declarativa. Sigur, standardele raman in continuare inalte, fiindca inlocuirea unor vorbe cu alte vorbe si a unor oameni cu alti oameni nu reprezinta o garantie de schimbare.Beneficiile materiale speciale, imunitatea si impunitatea raman pe mai departe sursa inegalitatilor si neincrederii, dar si valorile pe care beneficiarii vor sa le protejeze cu orice pret.Sub permanenta presiune a discursului intransigent, dus pana la extrem, PNL nu prea are loc de intors. Chiar daca PNL se pregateste sa imparta bucatele in viitoarea guvernare, celelalte partide (PSD, PMP, UDMR, ProRomania), indiferent unde se vor afla, se tem ca vor fi excluse de la masa de liberalii aflati cu USRPLUS in coasta.Nu vad o explicatie mai buna pentru atacurile concertate, din tot spectrul politic, la USRPLUS. Miza nu sunt voturile, miza o reprezinta standardele. Atacurile sunt la acele standarde prea inalte, de care PNL nu ar fi atat de interesat daca USRPLUS nu ar pune presiune constanta pentru atingerea lor. Asadar, miza nu e nici macar USRPLUS, ci ceea ce USRPLUS a ales sa reprezinte.