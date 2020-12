Istoria extremismului politic romanesc: de la legionarism la nationalism-ceausism, discursuri de tip "Jos mafia, sus Patria!", gloante pe stadioane sau "pericolul extern"

Cine a fost Vadim si Romania Mare

Vadim Tudor, coleg de Parlament european cu Alexandra Mussolini

Impuscati pe stadioane!

Mostenirea nationalismului-ceausist

Extremismul politic, nationalismul ultragiat, naratiunile, virulenta nu sunt noi in spatiul politic romanesc. Istoria extremismelor si nationalismelor nu a inceput nici macar cu Corneliu Vadim Tudor sau cu Nicolae Ceausescu . Avem de-a lungul istoriei o reciclare continua a temelor nationaliste, trecand prin nationalismul-ceausist, dar mult mai departe in istorie, in anii '30, Garda de Fier, radicalismul anilor '30, miscarea legionara, Al Doilea Razboi Mondial, Internationalismul, venirea comunistilor.AUR infiintata anul trecut de George Simion , fondator al Platformei Unioniste Actiunea 2012, care militeaza pentru unirea cu Republica Moldova, preia recuzita nationalista, cu sumanele, cu caciulile, drapele, patria, unirea, naratiunea cu "tara furata", "pericolul extern", dar si cu tema familiei traditionale, national-crestinismul si Dumnezeu sau avocatii anti-COVID si problema "maghiarilor" din Transilvania.(Sursa: Facebook George Simion)Anii 90 au fost anii teribili ai politicii post-decembriste, reinventarea politicii dupa 50 de ani de Partid Unic. Dupa Revolutia din decembrie 1989, dupa alegerile din 20 mai 1990, Ion Iliescu a devenit presedintele Romaniei. Politica romaneasca era impartita in doua blocuri mari, FSN cu Iliescu si toata camarila, si partidele istorice PNTCD si PNL . O Romanie dupa un regim dictatorial de 50 de ani, fara cultura politica, intr-un climat economic dramatic, pe scena politica era loc destul si pentru aparitia unui partid extremist, filonul existand. Nu e intamplator faptul ca initiatorul lui, Corneliu Vadim Tudor venea oricum din zona nationalismului-ceausist al anilor 80, fiind unul dintre "poetii de curte" ai fostului dictator Nicolae Ceausescu.Astfel ca, in vara anului 1990, Vadim Tudor va edita primul numar al revistei Romania Mare. In aceasta intreprindere l-a avut alaturi pe scritorul Eugen Barbu . La doar un an de la primul numar al Romaniei Mari, vor infiinta Partidul Romania Mare. Nu intamplator, Vadim Tudor si Eugen Barbu ii vor avea alaturi pe generalii Alexandru Munteanu si Teodor Paraschiv, sau colonelul Radu Teodoru.In 2004, PRM ii este respinsa cererea de intrare in Partidul Popular European. Discursul public al PRM din acei ani era "lupta cu mafia si coruptia", dar si atacurile virulente si extremiste la adresa politicienilor, revista Romania mare fiind oficiosul partidului, tribuna de la care opiniile si acuzatiile tribunului infiterau pe oricine era considerat "dusman" al PRM, al tarii, al patriei. De altfel, tribunul a fost de nenumarate ori dat in judecata pentru calomnie, antimsemitism, sovinism sau insulta. Violenta limbajului depasea limitele pamfletului devenind atacuri imunde la persoane si valori. Revista Romania Mare va rezista pe piata timp de 25 de ani, neintrerupt, disparand din cauza problemelor financiare.In 2004, Iliescu ii va distinge cu ordinul Steaua Romaniei pentru merite culturale pe Vadim Tudor si pe Gheorghe Buzatu, fapt pentru care, in semn de protest, Elie Wiesel ii va returna presedintelui Iliescu ordinul primit anterior. PRM a obtinut 11,5% la alegerile din 2004. In 2008, PRM nu a obtinut niciun mandat de parlamentar, insa la alegerile din 2009, PRM a revenit pe scena politica, fiind ales cu 8,65% din voturi.PRM a avut cinci euro-observatori, care, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, au devenit europarlamentari. PRM s-a asociat cu partide extremiste si radicale din Europa, constituind un grup europarlamentar extrem de vocal, catalogat de presa europeana si de analistii politici drept o veritabila grupare de extrema dreapta. Trebuie amintit ca din grup faceau parte Alexandra Mussolini, nepoata lui Benito Mussolini, continuatoare a unei politici fasciste, europarlamentari din Frontul National din Franta, sau grupari din Belgia si Bulgaria. PRM s-a retras totusi din acest grup care s-a dizolvat. PRM reuseste sa castige la alegerile europarlamentare din 2009 trei mandate. Astfel, in Parlamentul european va ajunge Corneliu Vadim Tudor si Gigi Becali Unele dintre cele mai violent afirmatii pe care Vadim Tudor le-a facut au fost "Vom impusca pe hoti cu mitraliere pe stadioane" sau "Guvernul Romaniei este comandat de jidanul-ungur George Soros din SUA". La fel de socanta a fost si negarea de catre Vadim Tudor a Holocaustului. In 2013, Vadim Tudor a fost exclus din PRM, Gheorghe Funar luandu-i locul la sefia partidului. La aceea vreme, Vadim Tudor declara ca "PRM e brand inscris a OSIM pe numele meu, nu ma poate da nimeni afara din partid". George Becali, pe care l-a avut alaturi in Parlamentul european, a ajuns, in 2012, pe listele Uniunii Social-Liberale ca membru PNL, numit chiar membru in comisia juridica a Camerei Deputatilor. A ramas membru al PNL pana in 2013 cand a fost condamnat cu suspendre pentru sechestrare de persoane.Cat priveste nationalismul ceausist, pozitia lui Nicolae Ceusescu fata de interventia trupelor rusesti in Cehoslovacia anului 1968 e momentul pe care liderul PCR il va exploata in anii care vor urma, metamorfozandu-se in delirul nationalist-ceausist al anilor 80. Pana in anii 80, dupa episodul Cehoslovacia, Nicolae Ceasescu va declansa si "Revolutia culturala" cunoscuta sub numele de Tezele din iulie, un discurs al dictatorului pe 6 iulie 1971 - "Propuneri de masuri pentru imbunatatirea activitatii politico-ideologice, de educare marxist-leninista a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii". Discursul de inspiratie maoista va marca in Republica Socialista Romania inceperea unei teribile revolutii culturale care se va aservi intreaga tara - cultural-social cultului personalitatii lui Nicolae Ceausescu. Toate aspectele vietii social-culturale erau strans legate de acest cult. In anii 80, cultul personalitatii lui Nicolae Ceuasescu a atins cote patologice. Festivalul "Cantarea Romaniei", Olimpiadele, mitingurile uriase, spectacolele omagiale, o intreaga literatura de omagiu inchinata "Celui mai iubit fiu", rescrierea istoriei nationale, exacerbarea curentului nationalist impletit cu naratiunile comuniste. In acest context in gasim pe Corneliu Vadim Tudor care va fi un vasnic poet de curte si unul dintre "profitorii" regimului ceausist.