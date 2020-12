Nicolae Robu: "In doar o luna si o saptamana, PNL Timis condus de Alin Nica a scazut cu 10,5% fata de PNL Timis condus de Nicolae Robu"

"In doar o luna si o saptamana, PNL Timis condus de Alin Nica a scazut cu 10,5% fata de PNL Timis condus de Nicolae Robu!!! Iata situatia comparativa la nivelul judetului Timis, in ansamblul sau: PNL Timis, 27.09.2020, cu Nicolae Robu Presedinte: 35.5%; PNL Timis, 06.12.2020, cu Alin Nica Presedinte: 25.0%. Concluzie de bun simt, dar si derivand din statut (scorul filialei este sub media PNL pe tara!)", a scris Nicolae Robu pe Facebook Nicolae Robu a sustinut, in mesajul sau, ca actualul presedinte al PNL Timis, Alin Nica, este un "personaj dovedit total lipsit de caracter si de competenta manageriala" si a creat tensiuni interne in partid."Alin Nica, personaj dovedit total lipsit de caracter si de competenta manageriala, care in doar o luna a facut praf organizatia, creand tensiuni interne fara precedent, aducand in birourile judetean si municipal oameni care n-au muncit niciodata pt PNL, ci doar au profitat de PNL, oameni care in precampania si campania pentru locale, in intelegere cu el, in timp ce eu ii faceam lui promovare (!!!), au postat pe paginile lor Facebook mesaje de genul << Votati Dominic Fritz si Alin Nica >>, si chiar << Votati USR+PLUS >>, trebuie sa plece din fruntea filialei! Miile de membri PNL Timis dovediti loiali partidului, care au muncit ani si ani pentru PNL, ca si frumoasa componenta tanara a filialei si zecile de mii de simpatizanti merita cu totul si cu totul altceva!", a mai scris Robu.Nicolae Robu a adaugat ca in PNL Timis exista tineri cu experienta manageriala care sunt capabili sa aduca in organizatie armonie."Exista in PNL Timis tineri deja cu suficienta experienta manageriala, tineri a caror valoare este deja confirmata, nu doar autoproclamata, tineri curati, nu cu averi fabuloase facute exercitand doar functii publice sau cu alte pacate in carca - oricand as putea sa fac 3 nominalizari! -, tineri capabili sa aduca in organizatie armonie si increderea cetatenilor! Astfel de tineri trebuie sa conduca filiala!P. S. In 2016, PNL in opozitie nationala fiind, iar in plan local cu sensibil mai putini primari si fara presedintia Consiliului Judetean, rezultatele au fost, chiar daca nemultumitoare, mai bune ca acum si, oricum, peste media PNL pe tara! Iar eu mi-am dat demisia de onoare, cum am facut si dupa alegerile locale din 2020, cand PNL Timis a obtinut, per ansamblu, cel mai bun scor al sau dintotdeauna!", a incheiat Nicolae Robu pe Facebook.CITESTE SI: LIVETEXT Rezultate alegeri parlamentare 2020. PSD - marele castigator. AUR - procent surprinzator