Noul parlament rezultat din alegerile din 6 decembrie s-ar putea intruni pana la sfarsitul anului. Care este procedura de constituire

Cine conduce sedintele celor doua camere ale parlamentului pana la validarea mandatelor noilor parlamentari?Camera Deputatilor si Senatul nou-alese se intrunesc in ziua si la ora stabilite, prin actul de convocare emis de presedintele Romaniei, se precizeaza in Regulamentele celor doua camere.Pana la alegerea Biroului permanent, lucrarile celor doua camere sunt conduse de cel mai in varsta deputat, respectiv de cel mai in varsta senator, in calitate de presedinte de varsta, asistati de cei mai tineri 4 deputati sau senatori, in calitate de secretari.In perioada cuprinsa intre data alegerilor si alegerea birourilor permanente ale camerelor nu pot avea loc dezbateri parlamentare, cu exceptia celor care privesc validarea mandatelor de deputat/senator sau procedurile necesare depunerii juramantului.Validarea mandatelor de deputati si senatoriIn vederea validarii mandatelor noilor parlamentari, cele doua camere aleg, in prima lor sedinta, o comisie compusa din 30 de deputati, respectiv 15 senatori care reflecta configuratia politica a fiecareia dintre camere. Comisia de validare, in cel mult 4 zile de la constituirea sa, intocmeste un raport in care vor fi nominalizati parlamentarii pentru care se propune validarea, invalidarea sau, dupa caz, amanarea validarii mandatelor, cu motivarea pe scurt a propunerilor de invalidare sau de amanare.Comisia de validare face propuneri de validare sau de invalidare, dupa ce a verificat daca fiecare deputat sau senator a indeplinit conditiile de eligibilitate si a depus la dosar toate documentele cerute de legislatia in vigoare pentru validarea mandatelor. De exemplu, Comisia face propunere de invalidare daca exista o hotarare judecatoreasca de condamnare, ramasa definitiva, privind savarsirea de catre respectivul deputat/senator a unor infractiuni legate de derularea procesului electoral. Validarea sau invalidarea mandatelor de parlamentar se face cu votul majoritatii membrilor prezenti din Camera Deputatilor, respectiv din Senat, potrivit Regulamentelor separate ale celor doua camere (art. 7 - Regulamentul Camerei si art. 10 din Regulamentul Senatului).Astfel, Camera Deputatilor si Senatul sunt considerate legal constituite dupa validarea a doua treimi din mandatele de deputati, respectiv senatori si dupa depunerea juramantului de catre acestia, conform sursei citate.Formarea grupurilor parlamentare, alegerea liderilor de grup, alegerea presedintilor celor doua camere, alegerea birourilor permanenteIn cadrul primei reuniuni a noului parlament, membrii legislativului se constituie in grupuri parlamentare, care sunt structuri ale Camerei Deputatilor, respectiv ale Senatului, formate din cel putin 10 deputati, respectiv 7 senatori (art. 13 - Regulamentul Camerei Deputatilor; art. 16 din Regulamentul Senatului)Grupurile parlamentare se pot constitui din deputati sau senatori care au candidat in alegeri pe lista aceluiasi partid politic, a aceleiasi formatiuni politice, pe listele unei aliante politice sau aliante electorale si din deputati care au candidat ca independenti. In prima sa sedinta, fiecare grup parlamentar isi desemneaza: liderul de grup, unul sau mai multi vicelideri si unul sau mai multi secretari (Camera Deputatilor); liderul de grup, un numar de 2 pana la 4 vicelideri, in functie de caz, si un secretar (Senat).De asemenea, dupa constituirea legala a Camerei Deputatilor, se aleg presedintele Camerei Deputatilor si apoi ceilalti membri ai Biroului permanent al acesteia. Presedintii celor doua camere, care sunt membri ai birourilor permanente si presedinti ai acestora, se aleg pe durata mandatului celor doua camere.Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului, este format din presedinte, 4 vicepresedinti, 4 secretari si 4 chestori. Repartizarea functiilor din Biroul permanent al celor doua camere pe fiecare grup parlamentar se realizeaza in urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare (art. 21 din Regulamentul Camerei; art. 22 din Regulamentul Senatului)Fiecare dintre cele doua camere isi constituie, de asemenea, comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale. Camerele isi pot constitui comisii comune.Atat birourile permanente cat si comisiile parlamentare se alcatuiesc potrivit configuratiei politice a fiecarei camere, mai arata Regulamentele separate ale celor doua camere.