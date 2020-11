Alegatorii din strainatate pot vota la alegerile parlamentare chiar daca au documentul de resedinta expirat

Un comunicat al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) remis luni aduce la cunostinta cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate informatii actualizate privind exercitarea dreptului de vot la alegerile din 6 decembrie."Persoanele care fac dovada ca au domiciliul sau resedinta in strainatate isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare din strainatate, pe baza unui act de identitate, dintre cele prevazute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul cetatenilor romani cu resedinta in strainatate si pe baza unui document care atesta resedinta in strainatate, dintre cele prevazute in anexa la Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. 1627/2019, cu modificarile si completarile ulterioare", arata sursa citata.Aceste prevederi se aplica si membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate care au domiciliul sau resedinta in strainatate.Documentul care atesta resedinta in strainatate poate fi prezentat biroului electoral al sectiei de votare din strainatate, in original, in copie sau in format electronic, dupa caz."Pana cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea primei zile a votarii, Ministerul Afacerilor Externe intocmeste si aduce la cunostinta publica lista documentelor ce atesta resedinta in strainatate ale caror termene de valabilitate au expirat anterior datei de 1 martie 2020 si care sunt considerate valabile de statul emitent", precizeaza AEP.Conditia domiciliului sau a resedintei in strainatate, precum si a prezentarii unui document ce atesta resedinta in strainatate, nu se aplica urmatoarelor categorii de alegatori care se prezinta la vot la sectiile de votare din strainatate:* candidatilor, daca acestia candideaza in circumscriptia electorala pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii;* personalului misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, sectiilor consulare si institutelor culturale din strainatate;* militarilor, politistilor si personalului civil roman din institutiile sistemului de aparare, ordine publica si siguranta nationala trimisi in misiune in teatre de operatii din strainatate.Potrivit art. 1 din Decizia nr. 35/2020 a Biroului Electoral Central, alegatorul care detine un act de identitate dintre cele prevazute de lege al carui termen de valabilitate a expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020 isi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 in baza acestuia."Alegatorul cu domiciliul sau resedinta in strainatate care a optat sa isi exercite dreptul de vot prin corespondenta si pentru transmiterea votului prin corespondenta in tara trebuie sa expedieze plicul exterior continand optiunile de vot pentru Senat si pentru Camera Deputatilor cu suficient timp inaintea datei votarii, pentru a asigura livrarea acestora pana cu trei zile inaintea datei votarii, inclusiv, mai precis data de 3 decembrie, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenta", mentioneaza sursa citata.In cazul in care alegatorul apreciaza ca plicul continand optiunile de vot nu va ajunge la timp in tara, are posibilitatea de a-l depune la orice operator de curierat sau il poate transmite la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, dupa caz, pe cheltuiala sa.De asemenea, plicul exterior sigilat poate fi depus si personal de catre alegator la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, dupa caz.Citeste si: Moderna cere autorizarea de urgenta in SUA si Europa a vaccinului sau anti-COVID. Compania sustine ca are o eficienta de 94,1% si nu prezinta probleme grave de siguranta