Oficial MAE: Malta si Nigeria nu permit organizarea de sectii de vot pe teritoriul lor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie

"Singurele state ale caror autoritati au informat oficial ca nu vor permite organizarea de sectii de votare pe teritoriul lor nici la sediile misiunilor diplomatice si nici in alte locuri sunt Malta si Nigeria. Sunt state in care, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, organizarea de sectii de votare este improbabila, respectiv Republica Democrata Coreeana, care are granitele inchise. De asemenea, in alte state, din diverse motive logistice, organizarea de sectii de votare este improbabila si aici as mentiona Venezuela, unde activitatea diplomatica este suspendata", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Ivan.Potrivit acestuia, in Nigeria nu s-au prezentat la urne mai mult de 100 de alegatori indiferent de evenimentul electoral, iar in Malta cateva sute, romanii aflati in aceasta tara fiind indemnati sa se inscrie pentru a vota prin corespondenta.Potrivit legislatiei, votarea in strainatate pentru alegerile parlamentare se va desfasura pe durata a doua zile, sambata, 5 decembrie, si duminica, 6 decembrie, in intervalul 7,00 - 21,00, ora locala. In situatia in care la ora 21,00 mai exista alegatori in localul sectiei de votare sau la rand in fata sectiei de votare, acestora li se va permite sa voteze pana la ora 23,59, ora locala. Listele electorale nu se vor mai completa pe hartie, ci vor fi generate electronic pe tabletele utilizate in sectiile de votare. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota la orice sectie de votare, chiar daca nu s-au inregistrat in Registrul Electoral pe site-ul votstrainatate.ro.