Orban afirma ca nu se impune demiterea conducerii Postei Romane in cazul plicurilor cu voturi: "Nu este responsabilitatea Postei sau a AEP"

Intrebat daca se pune in discutie demiterea conducerii Postei Romane, Orban a spus ca "nu se poate retine (...) nicio responsabilitate, nici in sarcina Postei Romane, nici in sarcina Autoritatii Electorale Permanente, nici in sarcina Biroului Electoral al sectiilor de votare din strainatate"."Uitati-va cam care a fost procentul de exprimare a votului raportat la numarul de cereri validate si numarul de plicuri care au fost transmise. Sigur ca poate sunt foarte multi care nu au votat. Chiar mi se pare un subiect care este tratat fara a se verifica cadrul legislativ si fara a se sti cu precizie ceea ce s-a intamplat. Ceea ce s-a intamplat este cert - 21.000 si ceva au votat si peste o mie de persoane, din motive care urmeaza a fi verificate... plicurile pe care le-au transmis au ajuns dupa data de 3 decembrie", a mai spus Orban, la iesirea de la sediul MAI.