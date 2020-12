Orban: "Am facut calculul mandatelor, concluzia - se poate forma o majoritate fara PSD"

"Am facut calculul mandatelor, concluzia este foarte clara - se poate forma o majoritate parlamentara fara PSD si acesta este obiectivul nostru: de a forma o majoritate parlamentara in jurul PNL, fara PSD. Din calculul mandatelor reiese foarte clar ca exista aceasta posibilitate politica si PNL se va implica in negocieri pentru a forma o majoritate parlamentara", a afirmat Orban, la sediul PNL.El a precizat ca, din calculele de pana acum, PNL a obtinut 141 de mandate de senator si 95 de deputat."Nu sunt definitive, asteptam sa vedem finalizarea. Mai sunt inca de validat cateva procese-verbale, nu e inca decizia definitiva. (...) Poti sa spui 100% numai dupa ce ai rezultatele in toate sectiile de votare", a completat Ludovic Orban Potrivit acestuia, posibili parteneri cu care PNL sa formeze majoritatea parlamentara sunt USR PLUS si UDMR."Evident, sunt posibili parteneri cei de la USR PLUS, cei de la UDMR. (...) Eu cred ca formatiunile politice, posibil partenere, inteleg situatia Romaniei si sunt convins ca, dupa negocieri, se va ajunge la o formula stabila de Guvern, la o formula care sa poata sa puna in practica programul de guvernare bazat, evident, pe planul national de dezvoltare pe care noi l-am prezentat", a indicat presedintele PNL.Intrebat daca va participa la negocierile privind formarea unei majoritati parlamentare si a unui nou Guvern si cu ce legitimitate, Orban a raspuns: "Da, cum sa nu, evident, cu legitimitatea unei reprezentari parlamentare consistente, care, chiar daca nu suntem partidul de pe primul loc, suntem partidul care avem cel mai mare numar de mandate".CITESTE SI: VIDEO Prima declaratie a premierului interimar, dupa preluarea conducerii Guvernului