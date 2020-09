Orban: "Am stabilit calendarul la alegerile parlamentare. Voi conduce campania electorala"

"Am stabilit calendarul de pregatire al alegerilor parlamentare. Voi conduce campania electorala, presedintele PNL trebuie sa isi asume aceasta raspundere. Alegerile care urmeaza vor fi decisive pentru evolutia Romaniei, iar obiectivul nostru e castigarea alegerilor la un scor cat mai mare care sa permita PNL sa isi puna in aplicare programul de relansare economica", a explicat Orban.Birorul Politic National al PNL a mai luat decizia sa nu existe niciun fel de colaborare a liberalilor cu PSD , doar cu partidele afine precum PMP, USR -PLUS si punctual in zonele cu populatie maghiara cu UDMR . De asemenea, sapte liderii de filiale PNL si-au anuntat demisia de onoare, dupa ce au obtinut un scor sun 27% la alegerile locale.Astfel, au demisionat din functii Tinel Gheorghe (PNL Ialomita), Alexandru Danaila (PNL Braila), Adrian Albu (PNL Satu Mare), Lucian Heius (PNL Hunedoara), Ionel Palar (PNL Bacau), Cristinel Romanescu (PNL Buzau) si Nicolae Robu (PNL Timisoara).