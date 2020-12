Orban: Cu USR-PLUS, PMP si UDMR se poate forma o majoritate parlamentara. Parlamentul nou se va intruni in 21-22 decembrie

"Primul si cel mai important lucru este sa avem aproximativ o imagine cat mai aproape de rezultatul final care sa ne permita sa facem calculele privitoare la o majoritate parlamentara. Doi. Evident vor incepe negocierile politice care in primul rand vizeaza programul, partenerii care vor participa la sustinerea unui program, persoana premierului si, in baza programului, sigur si legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi conforme cu programul care va fi votat de Parlament odata cu votul de investire a Guvernului. Parlamentul nou, rezultat in urma alegerilor, se va intruni in 21-22 decembrie. Sper ca intr-un timp cat mai scurt, dupa ce vor depune juramantul parlamentarii si Parlamentul nou va deveni functional, sa se poata ajunge la prezentarea unei formule de guvernare si a unui program de guvernare", a declarat Ludovic Orban , intrebat duminica la postul B1 Tv care este orizontul de timp pentru un nou Guvern coagulat in jurul PNL si pentru ca bugetul pentru anul viitor sa fie votat in Parlament.Chestionat daca a discutat cu copresedintii USR-PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos , prim-ministrul a raspuns: "Partidele sunt toate preocupate de operatiunea de centralizare a voturilor, de verificare in sectiile de votare a modului in care se respecta vointa oamenilor. Inca nu au inceput discutii, negocieri. Cel mai probabil incepand cu ziua de luni, dupa ce vom avea cat de cat informatii relevante despre raportul de forte. Sigur cu partenerii din USR-PLUS, PMP, UDMR, dupa cum arata rezultatele exit-poll-urilor, se poate forma o majoritate parlamentara".El a mai spus ca a inceput numaratoarea paralela a PNL."Centralizam rezultatele pe care le primim de la delegatii nostri din sectiile de votare. Deja a inceput centralizarea voturilor. E prematur sa se faca o evaluare. De regula primele vin sectiile de votare mai mici, unde s-a exprimat un numar de voturi mai mic. Sectile mai mari vin mai tarziu. Procesul e in curs de derulare si vom avea dupa ora 1.00 cred date relevante", a explicat Orban.Referitor la prezenta la urne la alegerile parlamentare de duminica, Ludovic Orban a precizat ca PNL se astepta la o prezenta mai mare la vot "Ne asteptam la o prezenta mai mare de peste 35%. De altfel, toate cercetarile sociologice pe care le-am facut ne indicau o prezenta mai mare la vot. E posibil din cauza pandemiei, a zilei, a vremii, poate si din cauza multelor informatii care au speriat aomenii ca exista risc de infectare daca vin la vot, poate si din cauza starii de spirit din cauza pandemiei. Oricum le multumesc celor care au venit la vot si care au avut incredere in PNL. Faptul ca au venit la vot un numar mai mic de romani, nu a avantajat decat un singur partid si anume PSD . Peste 35%, rezultatele ar fi fost cu totul si cu totul altfel. Nu mai vorbesc la o prezenta chiar si mai mare. Asta este realitatea politica. Atati romani au decis sa voteze si trebuie sa respectam acest lucru, pentru ca detinatorii puterii intr-o democratie sunt cetatenii. Ei decid daca isi folosesc puterea sau nu. Pe de alta parte, in formarea unui Guvern inca o data repet e vorba de formarea unei majoritati parlamentare in jurul unei majoritati a unei propuneri de premier care va fi in formula pe care v-am prezentat-o". a completat seful Guvernului.Intrebat ce ii raspunde lui Marcel Ciolacu care a spus ca nu mai are legitimitate ca premier, luand in considerare cifrele din exit-poll, Orban a replicat: "Guvernul pe care il conduc a fost investit in prima faza fara PSD. PSD a incercat sa darame Guvernul chiar avand 46% in Parlament si nu a reusit lucrul acesta. Vom vedea rezultate, in functie de ele trebuie sa se vada ce partide au capacitatea de a forma o majoritate parlamentara in jurul unui program de guvernare si al unui premier".PSD se mentine pe primul loc cu 30,2% la votul pentru Camera Deputatilor in alegerile parlamentare urmat de PNL cu 29,3%, iar la Senat PSD are 30,6%, iar PNL 29,1%, potrivit exit-poll al CURS-AVANGARDE prezentat duminica seara de Antena 3, pe baza datelor centralizate la finalul procesului de votare, la ora 21:00.Citeste si: Sefii ieseni ai USR-PLUS vor sa intre la guvernare alaturi de PNL Cosette Chichirau: Maine se va negocia un guvern care sa elimine hotia din Romania