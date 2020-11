Pana la ce ora vor putea vota alegatorii aflati la ora 21:00 la rand la alegerile parlamentare

Biroul Electoral Central a emis luni o decizie privind unele masuri pentru exercitarea dreptului de vot.Conform procedurii stabilite, in ziua votarii, la ora 21,00, doi membri ai biroului electoral al sectiei de votare, desemnati prin decizie a acestuia, verifica daca in sediul sectiei de votare sau in afara acestuia se afla alegatori care stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot. In cazul in care la ora 21,00 in sediul sectiei de votare sau in afara acestuia nu se afla alegatori care stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot, cei doi membri ai biroului electoral incheie un proces-verbal constatator in acest sens, pe care il predau presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.Daca la ora 21:00 in sediul sectiei de votare si/sau in afara acestuia se afla alegatori care stau la rand pentru a-si exercita dreptul de vot, cei doi membri ai biroului electoral numara alegatorii aflati la rand la ora 21:00, inmaneaza bonuri de ordine, pe care s-a aplicat stampila de control a sectiei de votare sau echivalentul acesteia, consemneaza numarul acestora intr-un proces-verbal constatator si raman in afara localului de vot pentru a monitoriza ordinea de acces in cadrul acestuia.Inaintea exercitarii dreptului de vot, alegatorii predau biroului electoral al sectiei de votare bonurile de ordine primite, a mai stabilit BEC.Citeste si: DOCUMENT Au fost stabilite masurile sanitare care vor fi impuse la sectiile de vot din strainatate pentru alegerile parlamentare Citeste si: AEP a aprobat 748 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile parlamentare. Votul se va desfasura timp de doua zile, in 5 si 6 decembrie Citeste si: UBB a lansat o platforma online unde alegatorii pot sa compare programele electorale ale partidelor care candideaza la alegerile parlamentare