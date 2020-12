PSD castiga alegerile de 30 de ani incoace chiar si cand le pierde

Sa refaca scorul de la europarlamentare si sa-l si augmenteze putin, in zilele in care se vorbea (la modul serios si nu numai in bancile PNL, dar si in cercurile de prieteni ale lui Ponta, cercuri din ce in ce mai mari - sa ne mai amintim ca la inceput singurul lui prieten era Grindeanu- ) se vorbea, deci, cu ton ridicat, chiar despre disparitia PSD. Discursul oficial suna putin mai diplomatic: "alegerile anticipate erau necesare pentru ca actualul parlament nu mai reprezenta vointa romanilor". Se mai invoca si prezenta slaba la vot in 2016.Au trecut, insa, cateva luni. Cateva luni de pandemie. Si avem din nou o problema cu vointa romanilor, dar si cu prezenta la vot. Care a fost vointa romanilor in ziua votului (zi care a venit si ea in cele din urma), 6 decembrie 2020? Greu de spus...Oricum, vointa a fost, din nou, viciata de prezenta la vot, mai redusa chiar si decat in 2016. Viciata sau nu, vointa aceasta a fost interpretata diferit de actorii momentului.De fapt, spun cei care au pierdut alegerile (si au cam pierdut toti, in afara de George Simion , un personaj care a castigat cand analistii de top nici nu aflasera ca e in cursa), au existat motive temeinice si obiective pentru esec.Din declaratiile PSD rezulta, in primul rand, ca le lipseste figura prim-ministrului. Propunerile sunt Grindeanu... si... Rafila, un alt personaj care a alergat pe culoarul pe care parea ca se terminasera toate rezervele. In numai doua luni de stat la partid, Rafila e propus prim-ministru, asa cum si George Simion, la un an dupa ce a avut ideea sa-i reuneasca pe toti dezmostenitii intr-un partid, s-a trezit cu aproape 10 procente.PSD a castigat toate alegerile parlamentare, din '90 incoace. Le-a castigat si pe acestea, pe care, insa,...le-a pierdut, in cele din urma, din lipsa de prieteni. E trist, nu-i asa, ca la 30 de ani de la primele alegeri libere, sa nu ai prieteni... Cu toate ca, uneori, e mai bine fara prieteni, decat cu cei pe care crede lumea ca ii ai. Si, la urma urmei,... la ce-ti folosesc prietenii, cand nu trec pragul electoral. Din punctul asta de vedere, Basescu ar putea fi un prieten adevarat al liberalilor (daca trecem cu vederea votul de odinioara al liberalilor, pentru suspendarea presedintelui Basescu).Nici PNL nu a castigat alegerile. A scazut mult fata de europarlamentare, dar alea nu se pun.Se pun alegerile din 2016, cand PNL ajunsese la un minim istoric. Fata de atunci, au castigat 5 procente. Deci, au castigat alegerile. Pe care Ludovic Orban le-a pierdut a doua zi, dupa o discutie de doar 10 minute cu presedintele Iohannis.De la Timisoara, se vede ca USR -PLUS a castigat alegerile. La fel se vede de la Bucuresti sau de la Brasov. In rest se vede pe dos. Probabil ca din acest motiv, simpatizantii USR ii cer demisia lui Dan Barna . De castigat, nu a castigat USR - Plus ca partid. La Timisoara a castigat Dominic Fritz , la Brasov Allen Coliban , iar la Bucuresti Nicusor Dan (multi nu au aflat ca primarul Bucurestiului a ramas independent).Sa revenim la prezenta redusa la vot.O putem interpreta ca pe o sanctionare a intregii clase politice, ca pe o sanctionare a PNL pentru guvernarea in pandemie, in contextul in care PSD ramasese si el sanctionat de la ultimele alegeri.O putem interpreta ca fiind motivata de frica de coronavirus, de lehamite, dar, mai ales, de lipsa unei mize. Nu mai era Dragnea la butoane, nu mai trebuia aparat statul de drept sau independenta justitiei. Razboiul parea ca se terminase. Democratia fusese salvata.Dar ar mai fi ceva. Lipsa unei campanii electorale adevarate. Parca partidele (toate) nu au avut nici un chef de campanie electorala. Si nu e doar din cauza pandemiei. Chiar si fata de alegerile locale, pe care le-am simtit mai vii.In aceasta apatie generala, manifestata si dupa alegeri (cand toti se declara castigatori si se simt pierzatori), AUR singur si-a facut campanie electorala. Tintita. Cum altfel au auzit 10 la suta din votanti de un partid infiintat de doar un an? Si cum sa nu te duci catre AUR, cand procesiunile religioase si disputele cu jandarmii au fost stirile de prima pagina? Cand crainici disperati iti spuneau, pe cel mai apocaliptic ton, ca nu va mai fi Craciun anul asta? Ca "astia" au desfiintat Craciunul? Ca nu vor dubla pensiile. Si ca, Doamnae fereste!, nimeni nu se mai gandeste la TARA. Am vazut un clip electoral al unui candidat AUR, in care el se filma in timpul pelerinajelor facute impreuna cu tinerii ortodocsi. Fondul muzical era "Treceti batalioane romane Carpatii", intr-o inregistrare ce parea de la Cenaclul Flacara. Textul era schimbat si, la un moment dat, se canta despre supunerea noastra fata de "comandantul suprem" (a se citi "Ceausescu"). Noul AUR ii cuprinde cu generozitate si pe nostalgicii comunisti, si pe vatrasi, si pe peremisti, si pe unionisti, sau pe activistii coalitiei pentru familie. Si e condus de George Simion, care ani de-a randul ii ducea lumanari lui Ion Iliescu de ziua lui. Ce sa mai intelegem?Ma bucur ca lucrurile s-au asezat. Ca acest Parlament reprezinta, in sfarsit, vointa romanilor (ma rog, a celor putini care s-au dus la vot), ca suntem reprezentati de cine trebuie, chiar daca acesti urmatori patru ani vor fi priviti ca un lung interimat. Pentru ca peste 4 ani se vor aduna toate tipurile de alegeri posibile, incepand cu cele prezidentiale, si ca atunci se vor desena perspectivele Romaniei, pentru cel putin 10 ani. Fara Ciolacu, Orban, sau Barna ...Si daca tot ne imaginam un interimat de 4 ani, e bine sa ne incalzim cu un prim ministru interimar, luat de la vatra, unde fusese lasat de demilitarizarea ministerelor de forta.