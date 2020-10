Parlamentarul Florin Tripa, judecat in "Dosarul spagii la vama pentru PSD", pozitia a doua pe lista PSD Arad pentru Camera Deputatilor

Acuzatiile DNA

Conform unui comunicat transmis luni Agerpres de PSD Arad, componenta listelor a fost definitivata si votata in cadrul Comitetului executiv judetean al organizatiei.Senatorul Mihai Fifor, presedintele PSD Arad, va candida pentru Camera Deputatilor, fiind primul pe lista. El este urmat de Florin Tripa, Ilie Chesa, Dana Stanis, Samuel Dragos, Sebastian Baltat, Adrian Antoche, Alexandru Molnar si Alexandru Bocea.La Senat, actualul deputat Eusebiu Pistru este primul candidat al PSD Arad, fiind urmat de Dan Pocriser, Ruben Budau, George Pribac si Adela Popescu "Etapa urmatoare presupune validarea de catre Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a candidatilor pentru Parlamentul Romaniei care vor reprezenta Aradul", precizeaza comunicatul PSD.Florin Tripa a fost trimis in judecata de DNA, pe 7 aprilie 2020, in dosarul "Spagii la vama pentru PSD". Acuzatiile: folosirea influentei sau autoritatii de catre persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unui partid politic in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite in forma continuata si complicitate abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.Cazul este pe rolul Inaltei Curti, in faza de camera preliminara.