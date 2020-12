Parteneriat civil, pro sau contra? De ce Sighiartau (PNL) si Tomac (PMP) sunt impotriva

Reprezentantul PNL , Robert Sighiartau, a subliniat importanta familiei, in timp ce Eugen Tomac (PMP) spune ca membrii acestui partid s-ar abtine sau chiar s-ar impotrivi daca s-ar vota o asemenea lege a parteneriatului civil. Fostul premier Dacian Ciolos USR -PLUS) a subliniat ca Romania si-a luat deja angajamentul in fata Uniunii Europene de a sustine o astfel de legislatie inca dinainte de a veni USR-PLUS in Parlament, relateaza Digi 24. Parteneriat civil - pro sau contra? a sunat intrebarea moderatorului. Iata raspunsurile:Dacian Ciolos (USR-PLUS): "Parteneriat civil, asa cum prevad deja angajamentele pe care Romania si le-a luat la nivel european. Stiu ca pana si PSD -ul le-a sustinut. Daca pana si PSD-ul sustine un astfel de lucru... Sunt drepturi individuale, fiecare cetatean are dreptul sa decida ce si cum si cu cine traieste, deci, din punctul acesta de vedere, cred ca lucrurile sunt clare."Da, asa cum Romania s-a si angajat, de altfel, sa o faca, aici nu e vorba de o parere persoanala acuma. Romania si-a luat angajamentul acesta, sa sustina parteneriatul civil, deci lucrurile acestea sunt deja discutate, inainte de a ajunge USR-PLUS in Parlament sau la guvernare. Partidele care au negociat inclusiv aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, au luat decizia asta deja.Este dreptul fiecarui barbat, fiecarei femei sa decida cum vor sa traiasca impreuna. Daca ei decid ca parteneriatul lor sa nu fie o casatorie, sa fie un parteneriat civil, noi suntem pro- aceasta solutie si se poate legifera cu usurinta in Parlamentul Romaniei.Parteneriatul civil trebuie sa fie o expresie la nivelul Romaniei a legislatiei care practic este coordonata de la nivelul UE si in mod evident, daca acest lucru este stabilit la nivelul UE, pana la urma noi suntem o tara mai mare in UE, sigur ca acest lucru trebuie respectat.Si eu sunt sigur PRO, Pro Romania, dar sunt de parere ca si dl Barna Tanczos ca fiecare face acasa ce vrea. Insa se impune o precizare: as vota impotriva dreptului de a adopta pentru familiile formate din persoane de acelasi sex. Cred foarte tare in adoptie, cred ca e un lucru extraordinar sa nu mai avem copii fara parinti, dar mintea mea asa, de...asa am crescut, trebuie sa fie mama si tata.Asa am zis si eu, daca un barbat si o femeie decid sa traiasca in parteneriat civil, este dreptul lor.Depinde foarte mult ce inseamna parteneriatul civil. Toate comunitatile s-au format in jurul familiilor si cred ca politicile publice ale Uniunii Europene si inclusiv ale guvernelor trebuie sa mearga inspre familie, inspre sustinerea familiilor, inspre ajutorarea familiilor, astfel incat nivelul de trai din familii sa creasca. Democratiile s-au format pe comunitati, comunitatile au fost fondate in jurul familiilor si eu cred ca acest lucru trebuie intarit. Familii puternice inseamna tara puternica, inseamna natiune puternica, inseamna resursa umana puternica. Si cred ca acest lucru trebuie intarit mai mult in aceste momente.Cred ca trebuie sa-i respectam pe toti cetatenii, indiferent de etnie, nationalitate, convingeri. In ceea ce priveste acest subiect, din punctul nostru de vedere, este nepotrivita o asemenea abordare acum. In cazul in care se va dezbate o asemenea lege, pozitia noastra va fi in cel mai fericit caz de abtinere, daca nu impotriva.