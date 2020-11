Cate mii de euro pe minut platesc partidele politice pentru promovare TV. Ofertele televiziunilor de stiri din Romania

Tarife diferite

Antena 3

RTV

Digi 24

B1 TV

Realitatea Plus TV

Partidele au dreptul in campanie sa cumpere spatiu de emisie de la televiziuni pentru a-si promova oferta electorala. Conform unei decizii a Consiliului National al Audiovizualului tarifele pe emisiune si pe unitatea de timp vor fi aceleasi pentru toti competitorii.In campania pentru parlamentare, sumele cerute de televiziuni au ajuns la peste 100.000 de euro pentru o ora de emisiune electorala la care participa un candidat, relateaza Europa Libera Conform sursei citate, fiecare televiziune a venit cu propria oferta catre partide, existand diferente in functie de tronsonul orar pe care candidatii urmeaza sa fie promovati. Exista tarife diferite in functie de ora, dar si in functie de tipul de serviciu oferit: spot electoral de 30 de secunde, participarea singur la o emisiune sau difuzarea in direct a unor conferinte de presa sau actiuni de partid.Preturile nu includ taxa pe valoarea adaugata de 19% si sunt exprimate in euro. Un post de televiziune are o oferta unica pentru toate partidele care vor sa se promoveze, conform decizie 603 a Consiliului National al Audiovizualului privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor. Sursa informatiilor: partidele politice parlamentare.2.000 de euro - interval 06.00 - 19.00;3.000 de euro - interval 19.00 - 24.00.4.000 de euro - interval 06.00 - 19.00;6.000 de euro - interval 19.00 - 24.00;1.800 de euro / minut - emisiune de promovare electorala;3.000 de euro / minut - difuzarea in direct ori inregistrata a mitingurilor sau intalnirilor electorale, a conferintelor de presa ori a altor activitati de campanie ale competitorilor electorali.2.000 de euro - interval 06.00 - 18.00;2.600 de euro - interval 18.00 - 24.00;1.800 euro / minut - luni - vineri - emisiuni de promovare electorala;3.000 euro / minut - transmiterea in direct a unor activitati de campanie.4.000 euro - luni - vineri, interval 11.00 - 15.00;4.800 euro - luni - vineri, interval 15.00 - 19.00;6.000 de euro - luni - vineri 19.00 - 23.00 / Sambata 19.00 - 21.00 / Duminica 19.00 - 23.00;20.000 de euro - luni - vineri, interval 11.00 - 15.00;24.000 de euro - luni - vineri, interval 15.00 - 19.00;30.000 de euro - luni - vineri, interval 19.00 - 23.00.15.000 de euro / 10 minute - difuzarea in direct ori inregistrata a mitingurilor electorale, a conferintelor de presa ori a altor activitati de campanie ale competitorilor electorali, fara interventia editoriala sau tehnica a Digi 24.2.000 de euro - interval 18.00 - 24.00;1.200 de euro - interval 08.00 - 18.00;1.000 euro / minut, durata minima 10 minute - Emisiune de promovare electorala;1.000 euro / minut, in Bucuresti, durata minima facturabila 5 minute - transmisiuni in direct sau inregistrare mitinguri electorale, conferinte de presa, activitati de campanie (luni - vineri).1.500 de euro - interval 08.00 - 18.00;2.000 de euro - interval 18.00 - 24.00.2.000 de euro - interval 07.00 - 18.00 - segment de 10 minute;4.000 de euro - interval 18.00 - 24.00 - segment de 10 minute.1.000 de euro - interval 07.00 - 18.00;1.500 de euro - interval 18.00 - 24.00.