Marea rafuiala. Listele partidelor pentru parlamentare

Harta politica este intr-o continua miscare. Se desfac si se refac aliante, sunt aruncati unii peste bord si luati altii peste bord. Se platesc polite. Se prefigureaza viitoarele aranjamente politice. Se scrie la caiet cine si cu ce va fi dator daca e pus pe lista, pe loc eligibil. Politica, parlamentarii, pentru ca despre ei vorbim, opereaza in trei registre: perceptia publica, procesul legislativ - obiectul muncii si culisele/subsolurile.Fiecare dintre aceste registre sunt la fel de importante. Ni se spune ca noi/spatiul public nu intelegem ce se intampla in complicata lume interna a partidelor care se razboiesc pentru locuri pe liste si ca procedeele lor sunt ale lor si nu dau socoteala nimanui. Registrul perceptiei publice devine important pentru partide/politicieni/parlamentari abia atunci cand sunt in buza alegerilor, atunci merg ca pe sarma, atunci promit luna de pe cer, atunci cand stiu ca stampila e atat de aproape incat poate avea efect de ghilotina.Cel mai violent exemplu al rafuielilor pe liste nu e nici in PNL , nici in PSD , mai versati acestia isi spala rufele-n familie, insa cearta cea mai violenta este la USR -Plus. Daca nu stiti cum functioneaza o organizatie politica, sau mai rau o organizatie corporatista care se zbate intre a fi politica sau/si corporatista, fapt care o tine intr-un permanent travaliu organizational, atunci nici nu stiti cum devin lucrurile in ochiul furtunii. Dincolo de proiectele marete si cu adevarat urmarite, de reformare, de schimbare, de ce vor ei sa faca, in procesul acesta al desemnarii pe liste lucrurile tind si devin violente. Nu putea fi ocolit nici USR de aceasta contagiune. Nervii sunt intinsi la maxim, aliantele sunt fluide. Dincolo de procesul competitiei interne despre care ni se tot spune ca e super-importanta si super-complicata, ca noi nu intelegem, ca daca criticam suntem rau-voitori, perceptia publica a ce se intampla in USR este una de isterie, de partid care se vede deja cu sacii in caruta, iar alegerile ar fi ca si castigate. Nimic despre damage-control a ce tot pierd de la europarlamentare incoace.In vreme ce Florin Iordache , PSD, intrebat ce are de spus pentru ca nu se mai afla pe liste, acesta s-a prelins ca un peste pe coridoare, nespunand mai nimic, Carmen Dan , la fel, a balmajit niste cuvinte, aparata de masca de protectie, iar doamna Dancila, pur si simplu, si-a cersit un loc in parlament dintr-un studio de televiziune, vorbind despre umbra lui Dragnea, plangandu-se cu vocea stinsa, dramatica, folosind sabloanele deja cunoscute. In spatele usilor inchise, PSD-ul pare ca epureaza acum toti acolitii lui Dragnea, dar o face in liniste. Cutitele se infig in deplina liniste-politica. Sunt eliminati in tacere Nicolicea, Serban Nicolae , si intra pe lista avocatul Piperea.Nici de la PNL nu rasufla prea multe. Liderul PNL, Ludovic Orban a anuntat chiar luni ca va deschide lista pentru Camera Deputatilor, si ca liberalii vor depune listele cu candidatii pe 21 octombrie. Subiectul traseismului lui Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin , plecati din partidul lui Ponta, e deja istorie si nimeni nu se mai minuneaza de aceasta miscare politica, traseism in toata regula. Voturile pe care Cimpeanu, Constantin si Banias le-au dat pentru sprijinirea guvernului la un moment dat se platesc cu inca un mandat pe lista la PNL, iar Orban face din asta parca o chestiune de onoare. Ce lume intortocheata!In acest context, USR pare ca nu stie gestiona perceptia publica a ceea ce se vede la ei: cearta pe liste. Nu pare nici interesat sa o faca. Noi nu intelegem, iar cei care se plang sunt plangaciosi si paraciosi. Daca suntem cinstiti, recunoastem ca pe parcursul ultimilor ani, tocmai cei eliminati de pe listele USR - Florina Presada, Mihai Ghotiu, Emanuel Ungureanu sau Vlad Alexandrescu , au scurtcircuitat parlamentul odata cu 2017, anul inceputului protestelor. Desigur, partidul si alianta au crescut numeric, doritorii sa intre pe liste sunt mai multi, presiunea foarte mare. Din aparitia de marti seara la Digi a celor eliminati de pe lista si a lui Dragos Tudorache, am inteles ca, desi partidul le multumeste acestora, ar fi timpul ca si altii sa intre in parlament, chiar daca nu au experienta. Cu alte cuvinte, se infiinteaza Facultatea Parlament unde doritori pot invata sa faca legi, sa legifereze sa etc. Nu, parlamentul nu este scoala, parlamentul este o institutie care legifereaza.Cearta useristilor este rezultatul unui proces intern de alegeri care e criticat chiar de ei. Felul oarecum infatuat in care presedintele partidului Dan Barna ne explica scandalul fara sa spuna nimic fac USR-ul sa arate fix ca orice alt partid. Felul in care in spatiul public se acuza unii pe altii e doar dovada ca lucrurile chiar s-au stricat in ceea ce parea a fi o constructie "altfel". Listele pentru parlament sunt turnesolul ca, de fapt, totul este pana la bani. Baza de selectie este mult mai mare, nivelul donatiilor a crescut in campaniile pentru locale, e nevoie de bani si pentru parlamentare, si atunci presiunea este cu atat mai mare. Gurile rele spun ca de fapt, in spatele usilor inchise, este in plina desfasurare o simpla preluare a USR de fosti membrii ai guvernului Ciolos, unii in USR, altii in Plus.De fapt, situatia aceasta politica evidentiaza nefirescul acestora doua partide politice, USR si PLUS, care se bat pe aceeasi prajitura. Nefirescul de la bun inceput al ramificatiilor in doua partide care ar fi trebuit sa fie unul, nefirescul unei aliante care de fapt ar fi trebuit sa fie un singur partid. De la bun inceput. Dar stim ca orgoliile au facut imposibil traseul firesc. Iar istoria noastra politica post-decembrista ne arata ca partidele de lider sunt toxice. Avem nevoie nu de partide de lideri, ci de partide politice care pun cetateanul in centrul preocuparilor, si nu liderul. Contagiunea politica in care se zbate USR-Plus ii face orbi la ceea ce de fapt pierd. Procente. Voturi. Si care se vor duce spre PNL si PMP. E simplu si e matematic. Matematica electorala care nu iarta. Vor intra in alegeri cu cearcane. Electoratul despre care se spune ca este uituc, da, este, dar uita intre cicluri electorale, nu de la o luna la alta. Anul acesta e "altfel". Doua cicluri electorale trec razant unul pe langa altul. Stampila nu iarta.