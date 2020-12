UPDATE Alegeri parlamentare 2020. Peste 264.000 de romani au votat in diaspora pana la ora 23.00

UPDATE 23.03 - Peste 264.000 de cetateni romani au votat in strainatate, pana duminica, in jurul orei 23,00 (ora Romaniei), la alegerile parlamentare.Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta.Stirea intialaPotrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta.In Spania, tara cu una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate, au fost organizate 140 de sectii de votare, in care si-au exprimat optiunile electorale peste 33.000 de alegatori.In Italia, unde au fost organizate 137 de sectii, au votat peste 48.000 de romani, iar in Marea Britanie, respectiv Germania au votat peste 30.000 de romani. In Franta, peste 11.000 de romani s-au prezentat la urne, iar in Republica Moldova - peste 37.000.Romanii cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot vota la oricare dintre cele 748 de sectii organizate in strainatate.Sectiile de votare sunt deschise intre orele locale 7,00 si 21,00, cu posibilitatea prelungirii programului pana cel mult la ora 23,59 in cazurile in care mai exista alegatori care la ora inchiderii urnelor se afla la sediul sectiei de votare sau se afla la rand in afara acestuia, pentru a intra in localul de vot Ministerul recomanda insistent respectarea masurilor de protectie sanitara aplicabile la sectiile de votare din strainatate si a masurilor adoptate de autoritatile din statul de domiciliu/resedinta in contextul pandemiei de COVID-19, inclusiv in contextul deplasarii catre/dinspre sectia de votare.Informatii despre scrutin sunt disponibile pe site-ul www.mae.ro, intr-o sectiune dedicata, care cuprinde si harta interactiva a sectiilor de votare. De asemenea, alegatorii romani din strainatate au la dispozitie o linie telefonica - 0040214312065, cu tarif normal, disponibila permanent pana pe 7 decembrie, ora 20,00.Citeste si: Alegeri parlamentare 2020. Prezenta la ora 21.00 - 31,48% dintre alegatori au votat