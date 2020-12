Peste 8.500 de votanti figureaza in locuintele unui profesor de istorie. 5.000 de persoane, intr-o garsoniera din Galati

La adresa din Galati sunt luate in spatiu circa 3.000 de persoane. Acelasi proprietar a mai luat in spatiu alte 5.000 de persoane, intr-o garsoniera dintr-un alt cartier. Este vorba, in special, despre cetateni din Republica Moldova si Ucraina care au avut nevoie de o adresa pentru a-si face buletin de Romania.Cei de la Evidenta Populatiei spun ca legea permite astfel de situatii, asa ca ei tin seama de asta, atunci cand organizeaza sectiile de votare.