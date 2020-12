PMP cere renumararea voturilor in 30 de sectii din judetul Bistrita-Nasaud, acuzand nereguli

Contestatia a fost trimisa in cursul serii de luni, prin posta electronica, iar BEJ Bistrita-Nasaud a analizat-o a doua zi, luand decizia sa o respinga ca inadmisibila, avand in vedere ca o eventuala renumarare a voturilor este de competenta Biroului Electoral Central si ca reprezentantii PMP din sectiile de votare mentionate nu au facut nicio contestatie in timpul procesului de numarare a voturilor, dar nici in momentul incheierii proceselor verbale.Cei de la PMP au sustinut, prin contestatia depusa, ca la o sectie de votare nu a fost inregistrat niciun vot pentru lista de candidati pentru Senat, cu toate ca reprezentantul partidului din sectie sustine ca ar fi votat acea lista, dar si ca la mai multe sectii ar exista "un numar prea mare de voturi anulate si albe, raportat la numarul de voturi exprimate in total", precum si "diferente prea mari intre rezultatele obtinute la alegerile locale (...) si rezultatele obtinute la alegerile parlamentare".Filiala Bistrita-Nasaud a PMP, condusa de deputatul Ionut Simionca, a obtinut, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, cele mai bune scoruri intre organizatiile din tara ale partidului - 9,6% la Senat si 10,91% la Camera Deputatilor -, clasandu-se pe locul al treilea la nivel judetean, dupa PNL si PSD CITESTE SI: Fiul lui Cristian Popescu Piedone urmeaza sa intre in Parlament, conform rezultatelor alegerilor parlamentare