Alegeri parlamentare 2020. PNL atrage atentia reprezentantilor din sectii ca este ilegala semnarea proceselor verbale in alb. Sunt raportate mai multe cazuri in Capitala

"Pana la ora 12:30 au fost identificate trei sectii de votare Bucuresti unde procesele verbale au fost semnate in alb, desi legea prevede in mod special ca aceasta practica este interzisa, iar toti reprezentantii partidelor au primit instructiuni in acest sens.Potrivit informatiilor centralizate la acest moment, astfel de situatii se regasesc la sectia de votare 961 (liceul Ion Barbu), la sectia de votare 1.003 (scoala generala 126) si la sectia de votare 869 (scoala generala 188). La toate aceste sectii politia s-a deplasat si a incheiat procese verbale de costatare a faptelor", a transmis, duminica, PNL , printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, si la sectiile de votare 1.006 si 1.008 arata ca procesele verbale au fost semnate in alb de catre o parte a reprezentantilor partidelor."PNL solicita reprezentantilor din sectiile de votare ai tuturor partidelor sa renunte la astfel de practici ilegale, care le-ar putea crea neplaceri ulterioare, inclusiv in ceea ce priveste drepturile banesti cuvenite pentru munca depusa in sectiile de vot ", se mai arata in comunicat.