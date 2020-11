PNL Bucuresti, scrisoare deschisa catre Marcel Ciolacu: Partidul pe care il conduceti nu mai are dreptul moral de a conduce Romania

"Am observat ca ati prins glas in ultima vreme si credeti ca minciunile traditionale ale PSD vor acoperi 4 ani de mizerie si abuz produse de partidul pe care il conduceti. Ii acuzati pe Presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei ca incearca sa faca curat in urma dezastrului lasat in urma de cele trei Cabinete pe care le-ati condus impreuna cu Liviu Dragnea si marionetele pe care le-ati pus in fruntea Executivului.Ati facut Romania de ras cu Viorica Dancila care nu stia nici macar numele omologilor cu care se intalnea, iar Mihai Tudose si-a abandonat oaspetii inalti din Japonia, dupa ce l-ati mazilit", au transmis, duminica, liberalii, liderului PSD, Marcel Ciolacu."Ati condus Romania cu iresponsabilitate, doar in folosul coruptilor si grupurilor organizate de baroni rosii. Ati distrus tot ce ati atins, sanatatea, educatia si sperantele unei tari intregi. Ati scos in strada sute de mii de romani, care nu va cereau decat un singur lucru: sa nu fiti mai presus de popor. Raspunsul? In 1990, PSD i-a maltratat si ucis, in 2018, i-a batut si gazat pentru ca nu va impartaseau apetitul de justitie servila.In acest interval, ati tinut Romania in saracie si ati secatuit-o. I-ati facut pe romani sa-si paraseasca tara, lasand-o si mai saraca. Nu cu mult timp in urma, Romania, sub conducerea PSD, a fost aproape sa fie izolata in Europa. Partidul pe care il conduceti nu mai are dreptul moral de a conduce Romania. Nici acum, nici alta data, pana cand nu veti demonstra ca sunteti capabili sa produceti altceva decat jaf, saracie si siluirea justitiei. Nu exista aceste semne", mai afirma PNL in scrisoarea deschisa.Potrivit liberalilor, "tot mai multe dovezi arata ca liderul Caracatitei din Bucuresti, doamna Gabriela Firea , a cheltuit discretionar si extrem de bine directionat banii municipalitatii"."Fostul viceprimar, Aurelian Badulescu, ramas in Consiliul General al Capitalei, jigneste si otraveste spatiul public, in continuare, fara sa fie sanctionat in vreun fel. Iata ca unul dintre candidatii dumneavoastra, din noua Caracatita pentru Bucuresti, fostul primar al sectorului 1, este banuit de grave fapte de coruptie. Caracatita este extinsa si la alti candidati PSD. Cheltuielile abuzive ale fostului primar de la Sectorul 5, Daniel Florea , si el pe lista PSD la parlamentare, au fost sanctionate de Curtea de Conturi.Ne intrebam cine mai ramane pe lista PSD, pana la alegeri? Va solicitam sa va cereti scuze macar pentru aceste nominalizari, sa va deziceti oficial de candidaturile lor sa faceti in asa fel incat aceste personaje sa nu ajunga in Parlamentul Romaniei.Probabil veti face apel la chestiuni formale si juridice, dar adevarul este ca vreti sa le dati imunitate pentru a nu raspunde pentru faptele lor. Asa cum faceti pentru toti, asa cum sunteti cu totii. S-a vazut aceasta politica deliberata si in cazul Florin Iordache pe care l-ati promovat sef al Consiliului Legislativ sa avizeze legi, o rusine mai mare nici nu se putea", mai sustin liberalii."Sunteti la fel de corupti, aroganti si mincinosi, la fel de lipsiti de empatie si dragoste de oameni, iar dumneavoastra, domnule Ciolacu, nu va iubiti decat clientela de partid, pe care o serviti umil. Si vreti sa o luati de la capat cu aceleasi marionete, puse si in 2016 in fruntea Guvernului, cu aceeasi Caracatita infractionala pe care bucurestenii tocmai au alungat-o la alegerile locale, din fruntea Primariei. Un cinism rosu demn de supranumele partidului pe care il conduceti.Din fericire, pentru ciuma rosie exista un vaccin testat si de care v-a fost intotdeauna teama. Se numeste vot . Ati incercati sa-l amanati cu uneltele pe care le-ati plasat in diverse institutii, dar nu ati reusit. Cum nu veti reusi nici pe 6 decembrie sa faceti uitat raul produs Romaniei si Bucurestiului", au mai scris liberalii in scrisoarea semnata de Violeta Alexandru , liderul PNL Bucuresti.