Noul curent vechi in politica romaneasca: Sa dam afara toti competentii! Presedintele Iohannis se spala pe maini: Nu cunosc. O sa ma documentez

Ati spune ca, iata, inca un text despre faptul ca totul pute, nimic nu ne convine si nu vedem ce e bun totusi in politica. Chestiunea este insa simpla: lucrurile bune sunt atat de putine incat nu se mai vad, sunt acoperite de cele rele, neschimbate. La un scurt inventar al lucrurilor care par ca nu se schimba in politichia romaneasca, putem da exemplu pentru demonstratie desi s-a spus, dar o mai spunem, in cheie "mare" - "mersul pe burta" al ministrului Justitiei Catalin Predoiu si faptul ca doua asociatii de judecatori cer demisia acestuia, si in cheie "mica" - executarea unui director de institutie din Mures si inlocuit cu un om de partid fara expertiza, iar PNL Mures se lauda cu "executia" punandu-l pe domnul om de partid pe listele parlamentare, dar si pe panoul de onoare pe pagina de facebook a partidului, sa vada toata lumea si sa voteze.Cheia mare - mersul pe burta al ministrului Catalin Predoiu in chestiunea sistemului Justitiei care, sub umbrela "lipsa majoritatii parlamentare" (da, iata, alt pretext), e bine merci la locul lui asa cum l-a hacuit Dragnea cu mainile lui Tudorel si ale lui Iordache. Domnul fost ministru e si el bine merci, multumim de intrebare, iar Iordache, omul cu Ordonanta 13, e bine merci si el, in fotoliul de sef pe viata la Consiliul Legislativ. Dovada a mersului pe burta sunt cele 10 motive pentru care, marti seara, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie , au cerut demiterea lui Catalin Predoiu. Cele doua asociatii de profesionisti atrag atentia asupra faptului ca mandatul lui Predoiu "a fost unul dezastruos, efectele nocive ale acestuia fiind comparabile cu cele produse in perioada in care ministrii erau domnii Florin Iordache si Tudorel Toader ".Asociatiile profesionistilor considera ca demiterea lui Predoiu ar fi necesara in interesul unei justitii independente. Printre cele zece motive, forumul judecatorilor considera ca discursul lui Predoiu, atunci cand senin declara in spatiul public, ca "nu trebuie sa ne grabim. Toata lumea e nerabatoare sa reparam aceste legi, dar nu trebuie sa ne grabim", este un discurs inacceptabil. Si asta pentru simplu fapt ca acele legi hacuite si nereparate continua sa produca efecte.Celor pentru care au fost hacuite si "armonizate".Si mai este un efect pe care il scot in evidenta cei care cer demiterea lui Predoiu, "ignorarea totala a principiilor privind independenta justitiei in Romania si a angajamentelor luate de statul roman vizand remedierea rapida a aspectelor legislative criticate vehement de toti factorii interni si internationali relevanti. In consecinta, Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie continua sa functioneze, iar Ministrul Justitiei propune mentinerea actelor de procedura efectuate de procurorii respectivei sectii, ignorand faptul ca existenta acestei structuri incalca Tratatul Uniunii Europene si, prin aceasta, Constitutia Romaniei".Cheia mica, dar nu foarte mica. Zilele trecute, jurnalistii de la Recorder au facut public un material video despre "executarea" unui director de institutie din judetul Mures, mai precis directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Mures, Ovidiu Ianculescu. Nu doar ca l-au executat, dar in locul lui l-au pus pe secretarul de partid al PNL domnul Ionut Cengher care declara senin jurnalistilor de la Recorder ca habar nu are despre domeniul in care tocmai a aterizat in pozitia de director. Sarcina de partid. Nu doar ca a fost numit, dar pe pagina de facebook a PNL Mures, fotografia acestuia este pusa la panoul de onoare pe lista candidatilor la alegeri parlamentare. Reportajul celor de la Recorder a starnit revolta pe contul de facebook al partidului unde s-a dezlantuit un val de critici la adresa executiei rupta parca dintr-un scenariu politic in cel mai pur stil pesedist. Jurnalistii de la Recorder demonstreaza in materialul lor ca Cengher, secretarul filialei PNL Mures, i-a luat locul "executatului" doar in baza apartenentei de partid. "Executantul" a dat concurs pentru post, si mai are si un CV care il recomanda, dar n-are nicio recomandare politica. Ghinion!Tot marti seara, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o conferinta de presa in care a fost intrebat in legatura cu aceasta politizare a unei institutii, facuta tocmai de liberalii care s-au jurat ca nu vor recurge la genul acesta de executie-preluare de institutie, adica politizare pe fata. Protejat de masca, presedintele a declarat ca nu cunoaste speta si ca se va documenta. Spalarea pe maini. Jurnalistii au insistat, revenind cu o alta intrebare despre politizare, dand chiar o lista de oameni de partid fara expertiza numiti politic in institutii.Presedintele a continuat sa se spele pe maini insistand pe faptul ca, in mod sigur, s-a tinut cont de criteriile de angajare, ca, de obicei, sunt numiti oameni care sa fie de acord cu politica guvernului care, astfel, poate fi implementata in teritoriu. "Vor fi corectate", daca au fost gresite, a spus presedintele. Sa fie cald, sa nu fie frig. Acesta este unul dintre neajunsurile mastii de protectie, si anume nu poti vedea expresia adevarata a politicianului atunci cand este intrebat ceva care ii demonteaza tocmai ceea ce sustine public, atunci si oricand, si anume tema "noi nu vom politiza", "sa dam de pereti cu politizarea!", "sa dam de pereti cu PSD , noi nu suntem ca ei!".Cum suna discursul politicienilor care au infierat in ultimii ani tocmai "executiile" de acest fel? Cum suna declaratia ministrului Predoiu care nu se grabeste deloc sa repare legile hacuite, tacand in beneficiul celor pentru care au fost hacuite legile Jusititiei? Cat de ipocrit. Institutiile publice sunt populate cu incompetenti de sus pana jos, iar aceasta stare de lucruri a fost tema de campanie electorala pentru toti cei care au vrut sa arunce de pereti cu PSD, tema in special in gura liberalilor.Politizarea si depolitizarea, repararea legilor Justitiei hacuite si tacerea ministeriala a lui Predoiu. "Mostenirea" lasata de PSD - popularea cu incompetenti si legile Justitei, este astfel dusa mai departe de liberali?Pe lista pretextelor de care se folosesc guvernantii, in speta liberalii, cu presedintele in frunte, sunt cateva care sunt folosite pentru spalarea pe maini. In cazul de la Mures, "nu cunosc speta, ma voi documenta", a folosit-o presedintele, o foloseste toata lumea. "Este hotararea filialei locale, nu ne bagam peste deciziile lor, au autonomie", daca este vorba de executii precum cea de la Mures. Sub umbrela ei se poate opera linistit peste tot pe teritoriul politic si institutional al Romaniei. "Autoritatile locale sunt cele care decid", aceasta e protectia pentru proasta gestionarea a pandemiei, si s-a vazut in cazul Sibiu, de exemplu, cum autoritatea publica nu a fost capabila sa gestioneze o situatie epidemiologica cu 11 la mia de locuitori.Un alt pretext, cel folosit de ministrul Predoiu, "nu avem majoritate parlamentara", "sa nu ne grabim". Totul functioneaza ca inainte. In povestea aceasta cu pandemia gasesti tiparul perfect al politizarii, deci al curentului "Sa dam afara toti competentii!" pentru ca am vazut cum a gestionat "autoritate publica locala" pandemia - acolo unde DSP-urile sunt politizate, dar si toate insitutiile implicate. Autoritatea centrala a aruncat pisica in curtea autoritatii locale. S-au spalat si ei pe maini. Acolo unde au gestionat situatii epidemiologice dificile este pentru ca au fost transparente si profesioniste, adica exceptii. Asadar, noul vechi curent in politica romaneasca pare sa fie tiparul in politica romaneasca, oameni de partid, "sa nu ne grabim", "nu stiu, ma voi documenta". Din pacate, pandemia este pretextul ideal pentru ca politicienii sa isi faca jocurile.