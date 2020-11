Abandonarea alegatorilor. Cat mai rapid in fruntea bucatelor

Alegerile parlamentare, dar si locale, care au avut loc in Romania ultimilor 30 de ani au oferit destule surprize la capitolul aliante. Electoratul are amintiri traumatice, desi se spune ca uita repede, totusi nu iarta. De regula, partidele s-au ferit sa isi faca cunoscute adevaratele planuri de aliante inaintea rezultatelor, gonfland promisiunile electorale, promitand cate-n luna si in stele, asteptand sa treaca alegerile si abia apoi au aruncat pe masa adevaratele aliante si jocuri meschine.Niciodata contractul cu electoratul nu a fost respectat, partidele profitand mereu de situatie - la butoane cu ajutorul voturilor si apoi nerespectarea promisiunilor. Acest mod de operare a nascut si o mare frustrare in electorat. In timp, o prapastie s-a cascat intre clasa politica si electorat. Asa a aparut si USRPLUS, partidul nascut din spuma civica a anilor de proteste. Alegerile locale de anul acesta au aratat clar si fara echivoc ce isi doreste electoratul. O alianta intre PNL si USRPLUS, o reformare a clasei politice, o schimbare in modul de a face politica, o renuntare la jocurile transpartinice impotriva intereselor cetatenilor.Euforia alegerilor si a promisiunilor de unitate nu a tinut insa foarte mult. Partidele si-au facut calcule la sange. Politica romaneasca a ramas setata pe anii 90 - castigatorul trebuie sa ia tot, castigatorul nu imparte, ci doar arunca faramituri.Campania electorala pentru apropiatele alegeri parlamentare are loc in pandemie, intr-o criza sanitara fara precedent, complicat de gestionat, intr-o economie care pare gripata global, cu efecte sociale, dar si cu o perspectiva a unei crize economice din care ne vom reveni cu greu. Politic, partidele si-au facut calcule pe stil vechi. Pe de-o parte nesocotirea contractului cu cetateanul, ignorarea lui, si pe de alta parte isi fac deja calculele politice pentru viitoarea guvernare, dar care nu reflecta vointa electoratului asa cum s-a vazut ea in rezultatele localelor.PNL pare mai degraba interesat de o alianta cu PMP, un partid mult mai "flexibil" si stiutor al regulilor deja impamantenite. E un sentiment linistitor in interiorul clasei politice sa fii cu tovarasii tai si de bune si de rele, decat cu nou-venitii. Batalia electorala de fapt este pe alegatori, pentru ca PNL si URSPLUS impart aceeasi alegatori. Dar pe langa alegatori mai este ceva. Noi standarde in politica. E ceea ce de fapt demonstra intr-un text Sebastian Lazaroiu https://ziare.com/alegeri/alegeri-parlamentare-2020/miza-scandalului-politic-de-zilele-aceste-sunt-parlamentarele-partidele-se-lupta-pentru-bucata-cea-mai-mare-din-tortul-putere-1639253 standardele pe care le-ar dori impuse USRPLUS in politica, in vreme ce PNL si toate partidele cudoresc mentinerea. Caragiale o spune mai bine:Nevaccinat inca politic, desi a prins un ciclu electoral in Parlament, USRPLUS totusi nu s-a prins inca de jocul complicat al PSD , maestrul loviturilor pe la spate, al jocurilor la mai multe capete. Useristii incearca manevre politice care nu le ies, iar la randul sau, PNL nu doreste sa imparta scena cu USRPLUS. De altfel, nici USRPLUS nu mai este Cenusareasa politicii romanesti, dovada stau razboiaele lor interne, scandalul listelor, stilul corportatist aducandu-le mari deservicii pentru ca politica nu e corporatie. Iar in povestea cu Florin Iordache au cazut la mijloc, fara sa inteleaga/sa simta jocul in care au fost atrasi de PSD. Din episodul cvorumului pentru alegerea lui Florin Iordache la Consiliul Legislativ, direct in fotoliul de sef pe viata, s-a putut citi si strategia de lupta a liberalilor. De altfel, liberalii nu se mai sfiesc si, cu pasii mici, o declara public. Etapizat.Dupa ce s-au linistit apele in legatura cu Florin Iordache, care isi vede linistit de viata la Consiliul Legislativ, liberalii o spun public, prin vocea lui Robert Sigartau, ca PNL ar prefera sa intre la guvernare cu PMP decat cu USRPLUS. Dupa declaratia acestuia, a iesit si Daniel Fenechiu care a precizat ca "Variantele le va da matematica electorala de dupa sase decembrie. Presedintele Orban a declarat, ca si alti lideri ai partidului, in repetate randuri, ca prioritatea noastra este sa facem un Guvern impreuna cu partidele care ne sunt colege in PPE, aici ma refer la PMP si UDMR , iar in ipoteza in care nu exista suficienta reprezentativitate pentru obtinerea majoritatii, indiscutabil, intra in discutie si USR PLUS". Cu alte cuvinte, USRPLUS e ultima varianta, doar daca nu strang destul impreuna cu PMP si UDMR. Da, desigur, UDMR va intra iar la guvernare. Este mereu cand este nevoie pentru majoritati oricat de imorale. Cu cat mai imoral e jocul politic, cu atat mai multe scaune guvernamentale si alte chei pentru institutii si afaceri de stat. La acest rol a aspirat si PMP, ceea ce pana acum se pare ca i-a iesit. Avem doua UDMR-uri sau doua PMP-uri.Certurile dintre PNL si USRPLUS nu sunt doar la Bucuresti, am vazut episodul de la Timisoara, negocierile esuate intre Dominic Fritz, primarul ales, si Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, pentru viceprimar. La Iasi, nici acolo situatia nu este diferita. Liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, sustinea ca Mihai Chirica va fi nevoit sa bata palma cu PSD in Consiliul Local si sa refaca USR-ul, pentru ca PNL nu are cum sa faca altfel majoritate. https://ziare.com/alegeri/alegeri-locale-2020/usr-plus-iasi-afirma-ca-primarul-mihai-chirica-este-nedigerabil-iar-pnl-va-avea-majoritate-in-consiliul-local-doar-daca-se-reface-usl-1635038 Complicatele jocuri de culise ale politicii romanesti s-au vazut si luni, 11 noiembrie, in felul in care intiativa Fara penali nu a putut fi votata pentru ca nu s-a facut cvorum , dar nici legea care permite Parlamentului sa amane alegerile. Desi sedintele Senatului se tin online, convocarea a fost pe "format fizic". PNL s-a spalat pe maini cum ca nu putea sa gireze intentia PSD de amanare a alegerilor parlamentare, dar daca ar fi fost prezente partidele antunci ar fi votat in favoarea intiativei Fara penali si impotriva legii care ar permite amanarea parlamentarelor. USRPLUS nu avea cum ajunge "in format fizic". Si uite asa, alegatorii au fost abandonati.De esenta politicii romanesti in ultimii 30 de ani pare a fi seducerea si abandonarea alegatorilor. La randul sau, alegatorul s-a lasat sedus in fiecare ciclu electoral pentru ca a sperat de fiecare data ca politicienii devin mai responsabili si nu il mai mint. A fost abandonat de fiecare data. Politicienii au mizat mereu pe dorinta fireasca a alegatorului ca va fi luat in seama, ca nu va mai fi mintit, dispus alegatorul sa uite minciunile din ciclul anterior. Alegatorul s-a uitat in ochii politicianului, in baile de multime acolo unde politicianul i-a intins mana, a vorbit cu el nimicuri de-ale vietii, l-a intrebat politicianul pe alegator ce ii mai fac copiii, parintii, daca are loc de munca, daca a mai fost intr-un concediu pe litoral. Alegatorul l-a simtit "uman" pe politician, le-a spus prietenilor, rudelor, familie ca sigur de data asta nu va fi mintit pentru ca s-au uitat in ochi in ochi si. Politicienii au mizat intotdeauna pe timpul care se scurge de la un ciclu electoral la altul si ca alegatorii uita toate promisiunile si aliantele politice incheiate impotriva vointei sale electorale manifestata la urne. Anul acesta, cu pandemia, timpul e comprimat. PNL care e in pole posion si-a anuntat intentia de a face o alianta alta decat cea pe care a desenat-o electoratul la locale. Abandon electoral.