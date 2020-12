Alegeri parlamentare 2020. Anchete la Bihor pentru continuarea campaniei electorale. Sunt trei sesizari privind propaganda online

Trei politicieni din doua partide politice au fost reclamati, prin apel la numarul 112, ca ar fi publicat pe Facebook mesaje electorale."In cursul diminetii, au fost inregistrate trei sesizari referitoare la continuarea propagandei electorale in mediul online, dupa incheierea campaniei electorale, acestea fiind in curs de verificare", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Farcuta.Aceasta a subliniat faptul ca toate sesizarile despre incidente electorale vor fi verificate cu celeritate si echidistanta.Pana la ora 13,00 in Bihor nu au fost reclamate incidente electorale care sa perturbe procesul de vot , a mai informat Farcuta.Potrivit sursei citate, toate cele sapte persoane private de libertate, incarcerate in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, cu drept de vot, si-au exercitat dreptul electoral prin intermediul urnei mobile. Procesul s-a derulat fara incidente.In judetul Bihor, Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat peste 1.700 de angajati in misiuni specifice procesului electoral, din care peste 1.200 asigura paza in sectiile de votare, iar alti circa 500 asigura ordinea publica.Citeste si: