Victor Ponta isi recunoaste infrangerea: Acum e timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari

"Multumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alaturi in acest proiect. Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevarati, noi proiecte si noi provocari! Numai bine prietenilor - numai bine tuturor celorlalti! NEVER GIVE UP!", a scris Ponta, pe pagina sa de Facebook Pro Romania a fost cotat, in exit-poll-ul realizat de CURS - Avangarde la inchiderea urnelor, cu 5% din voturi la Senat si 5% la Camera Deputatilor. Totusi, conform rezultatelor partiale, se pare ca Pro Romania nu a trecut de pragul de 5% pentru accederea in Legislativ.