Posta Romana precizeaza ca a predat catre AEP un numar total de 18.421 plicuri electorale care au ajuns in Romania pana pe 3 decembrie ora 23.59

Sursa citata adauga ca au fost inregistrate circa 250 de reclamatii cu diferite subiecte, dintre acestea aproximativ 60 "se refereau la faptul ca trimiterile erau blocate din motive necunoscute de operatorii postali". Astfel situatii au existat in Ungaria, Franta sau Elvetia, iar dupa interventiile Postei Romane aceste trimiteri au fost deblocate si livrate catre destinatari."In baza prevederilor legale, Posta Romana a predat catre AEP un numar total de 18.421 plicuri electorale, plicuri care au ajuns in Romania pana joi, 3 decembrie ora 23:59 - data limita de primire a voturilor prin corespondenta. Dupa expirarea termenului limita prevazut de legislatia electorala in vigoare s-au intors in Romania 1.092 de plicuri. In acest sens apreciem ca un progres laudabil faptul ca AEP a introdus sistemul de informare al cetatenilor romani din diaspora ale caror plicuri nu au fost receptionate pana la data de 3 decembrie, facilitand astfel tuturor romanilor posibilitatea exercitarii alternative a votului fizic in sectia de votare", indica reprezentantii Postei Romane, intr-un comunicat de presa remis sambata News.ro.Posta Romana mai spune ca sustine intregul proces de votarare si incurajeaza utilizarea votului prin corespondenta ca mijloc de exercitare a drepturilor democratice fundamentale."Cu toate acestea Posta Romana nu poate furniza informatii cu privire la exprimarea efectiva a dreptului de vot de catre fiecare cetatean care si-a exprimat aceasta intentie, romanii din diaspora avand inclusiv posibilitatea ca si in ipoteza in care au optat pentru votul prin corespondenta totusi sa fi ales sa voteze in sectiile de votare fizice sau sa nu isi mai exprime votul", conform comunicatului de presa.Sursa mentionata mai comunica faptul ca:- Posta Romana a pregatit si expediat, in perioada 2-13.11.2020, un numar total de 35.808 plicuri pentru Votul prin Corespondenta conform bazei de date primita de la Autoritatea Electotrala Permanenta. De asemenea, au parasit Romania pe data de 24 noiembrie, 158 de plicuri destinate militarilor Romani din Afganistan. Livrarea acestora a fost efectuata cu o aeronava apartinand MApN.- In ceea ce priveste confirmarile de primire se impune diferentierea acestora intre: trimiteri cu formular standard de confirmare de primire (pentru trimiteri recomandate - tari cu care Romania nu are relatii EMS, un numar 172 de trimiteri de acest tip) si trimiteri EMS pentru care confirmarea de primire este electronica si se obtine doar in urma unei solicitari formulate in mod expres catre operatorii de destinatie.- Numarul plicurilor sosite in Romania pana la dat de 3 decembrie 2020 si predate catre cele 3 birouri electorale de circumscriptie este - 18.421 de plicuri.- In data de 02 decembrie - au fost predate biroului 1 - 5.414 plicuri, biroului 2- 5.283 de plicuri respectiv 5.344 biroului numarul 3. Rezulta un total de 15.941 de plicuri predate in data de 2 decembrie.- In data de 3 decembrie au fost predate briourilor urmatoarele cantitati de plicuri - biroul 1 - 785 de plicuri, biroul 2. 837 si biroul 3, 858 de plicuri. Rezulta un total de 2.480 de plicuri predate in data de 3 decembrie.Sursa citata mentioneaza ca pe tot parcursul procesului electoral Posta Romana a colaborat in permanenta cu operatorii postali din tarile de destinatie, astfel incat procesul de distribuire a plicurilor cu documente sa fie finalizat in cel mai scurt timp cu putinta."Cea mai frecventa solicitare primita de la partenerii nostri a fost cea legata de numerele de telefon ale destinatarilor, in vederea contactarii acestora, informatie la care Posta Romana nu a avut acces", potrivit comunicatului de presa.Reprezentantii Postei Romane mai spus ca au fost inregistrate in jur de 250 de reclamatii cu diverse subiecte."Dintre acestea aproximativ 60 se refereau la faptul ca trimiterile erau blocate din motive necunoscute de operatorii postali. Am avut astfel de situatii in Ungaria, Franta sau Elvetia. Dupa interventiile Postei Romane aceste trimiteri au fost deblocate si livrate catre destinatari", mai indica sursa mentionata.Alte completari ale Postei Romane:"Compania Nationala Posta Romana, in calitate de funizor national de servicii postale, a realizat in parteneriat cu Autoritatea Electorala Permanenta, serviciile de expediere a documentelor electorale catre cetatenii romani din diaspora care si-au exprimat intentia de a vota prin corespondenta. De asemenea, Posta Romana, in baza angajamentului asumat in parteneriatul cu AEP, realizeaza si serviciul de predare a plicurilor, continand buletinele de vot receptionate din strainatate, pana in data de 3 decembrie, ora 23:59.Activitatea de distribuire efectiva a plicurilor electorale expediate de Posta Romana se realizeaza de catre fiecare operator postal national, din tara in care romanii din diaspora au rezidenta. Cu toate acestea, pentru a avea suficient timp la dispozitie si in acord cu dispozitiile legale in vigoare, Posta Romana a expediat, prin punerea la dispozitia tuturor administratiilor postale straine, plicurile electorale in intervalul 2 - 13 noiembrie. Algoritmul de distribuire a plicurilor electorale a avut in vedere acoperirea cu prioritate a tarilor mai indepartate si unde expedierea s-a realizat pe cale aeriana, tocmai pentru ca cetatenii din aceste tari sa aiba la dispozitie suficient timp pentru a isi exercita votul.Aceste plicuri de retur sunt transmise de catre administratiile postale straine (in mod gratuit) sau de operatori privati de servicii postale (contra cost) optiunea privind returnarea plicurilor electorale catre Romania apartinand exclusiv votantilor.Avand in vedere contextul pandemic, Posta Romana, pentru turul de scrutin vizand alegerile parlamentare, a venit in sprijinul votantilor din diaspora si a pus la dispozitie atat pentru procesul de expediere, cat si de receptionare al plicurilor electorale, curse rutiere dedicate, preantaminand in acest fel eventualele perturbari ale traficului aerian international, generate de suspendarea anumitor curse.De la momentul receptionarii de catre administratiile postale straine a plicurilor electorale, intervine procesul de distribuire in tara de destinatie prin intermediul retelei postale din tarile respective. Dupa receptionarea plicurilor electorale si exprimarea votului de catre cetatenii romani din diaspora, acestia au avut la dispozitie urmatoarele variante de transmitere a votului:- Expedierea sau predarea plicului cuprinzand buletinele de vot catre ambasadele din tara de rezidenta;- Expedierea plicului cuprinzand buletinele de vot, in mod gratuit prin intermediul plicului autoadresat catre Romania. Mentionam ca acest tip de trimiteri retur au statut de trimitere simpla, daca expeditorul nu a platit un serviciu suplimentar, in consecinta, aceste expeditii nu pot fi monitorizate pe traseu prin sistemul track & trace.- Expedierea plicului cuprinzand buletinele de vot, contra cost prin intermediul unui furnizor privat de servicii postale.Procesul de colectare si expediere catre Romania a plicurilor continand buletinele de vot se realizeaza de administratile postale din tarile de rezidenta.Cu toate acestea, Posta Romana fiind parte din Uniunea Postala Universala a mentinut un dialog constat cu toate administratiile postale straine pentru a trata cu prioritate toate timiterile postale electorale (atat in cadrul procesului de expediere cat si de returnare) astfel incat procesul de prelucrare al trimiterilor postale sa fie accelerat.Mai mult decat atat, pentru a elimina impredictibilitatea curselor aeriene, Posta Romana a utilizat cursele auto proprii pentru serviciul de returnare a plicurilor electorale, predate de administratiile postale straine din Marea Britanie, Germania, Italia, Moldova, Serbia, Bulgaria si Ungaria, din celelalte tari plicurile electorale fiind expediate direct de catre autoritatile postale straine.Totodata, fiind in contact permanent atat cu administratiile postale straine dar si cu cetatenii romani din diaspora, Posta Romana a raspuns tuturor solicitarilor particulare primite din partea cetatenilor romani care nu receptionasera plicurile expediate de Posta.Un alt aspect intalnit a fost cel referitor la refuzul primirii plicului la posta pe motiv ca acesta nu este platit. Precizam ca toate administratiile postale din tarile unde au fost trimise pachetele de vot au fost informate despre faptul ca plicurile de intoarcere sunt preplatite. Aceste informatii au fost sesizate AEP, Posta Romana contactand administratiile postale din tarile respective, iar problemele au fost rezolvate (in Statele Unite, unui cetatean i s-au cerut bani pentru expedierea plicului cu buletinul de vot in Romania, iar dupa interventia companiei a primit banii inapoi de la posta americana)", mai transmite sursa amintita in documentul de presa.Premierul Ludovic Orban a explicat sambata cu privire la voturile prin corespondenta care nu au ajuns la AEP, ca este posibil ca unii cetateni din strainatate sa nu fi votat, chiar daca au primit plicul sau exista posibilitatea sa fi uitat sa voteze ori poate au renuntat sa voteze prin corespondenta si au optat sa mearga fizic la sectia de votare.Seful Executivului a mai spus, referitor la "plicurile care au fost validate, la misiunile diplomatice sunt peste 3.000, plicuri valide cu votul valid exprimat, iar plicurile care au ajuns in tara, care sunt preluate de Posta Romana, sunt in jur de 18.000. Deci sunt in total vreo 21.000 si ceva de voturi din 35.000".Presedintele Autoritatii Electorale Permanente Constantin-Florin Mituletu-Buica a afirmat ca AEP nu are inca informatii daca s-a pierdut parte din voturile prin corespondenta ale romanilor din strainatate sau daca acestea au fost blocate in anumite zone ale oficiilor postale din tarile respective. "Au plecat plicurile catre cei 35.800 si ceva de cetateni care au validat cererile in aplicatia votstrainatate.ro pentru corespondenta si constatam ca s-au intors 21.600 de plicuri, fie la misiunile diplomatice, fie pe cele trei sectii de votare organizate de MAE pentru corespondenta aflate in tara", a mai spus Buica.Un numar de 55.469 de alegatori din strainatate au votat sambata pana la ora 19.00, potrivit datelor furnizate de catre AEP. Acestora li se adauga 21.329 de alegatori care au optat pentru votul prin corespondenta. Prin urmare, numarul total de votanti in Diaspora este 76.798.Numarul total de sectii de votare organizate in strainatate este de 751.