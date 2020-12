Povestea romanului care a inceput sa lucreze in Anglia ca ajutor de barman, iar acum se intoarce in Romania pentru a fi deputat AUR

Potrivit adevarul.ro, Ciprian Titi Stoica a deschis lista pentru Camera Deputatilor a Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) din Timis, iar in urma scorului obtinut de AUR in Timis (aproape 9 la suta), Ciprian Titi Stoica are asigurat mandatul de deputat. Stoica si-a spus pentru "Adevarul" povestea plecarii din tara, sustinand ca "dupa ce timisorenii au ales o administratie pe model german, timisenii vor avea in Parlament un reprezentant pe model britanic"."Am fost inscris la doua facultati: Asistenta Sociala si Management in productie si transporturi. Din cauze financiare, in 2010 am decis sa ma stabilesc in Marea Britanie. Am pornit de jos. Am lucrat la inceput ca ajutor de barman, apoi barman. Am facut cursul de agent de paza si am devenit agent de paza. Am urcat ierarhic pana cand am ajuns sa fiu un fel de politist de proximitate acreditat de Politia Metropolitana", a declarat Ciprian Titi Stancu. Viitorul deputat AUR sustine ca, din cauza ca in serviciul de paza lucra prea multe ore si nu ajungea sa isi vada suficient timp copilul, a decis sa imi urmeze un vis mai vechi. "Am fost mereu pasionat de trenuri. Atunci am intrat in industria transporturilor. Lucrez la o statie de tren. Sunt cel mai inalt grad in statia respectiva, chiar sub management. De cele mai multe ori sunt responsabilul de statie, cand nu sunt managerii in zona. Acopar sefii de echipa pe toate domeniile pe care operam, de la vanzarea de bilete la accesul la porti, la miscarea trenurilor. Mai nou, sunt controlor de trafic atunci cand e nevoie. Sunt omul bun la toate in statia in care lucrez", mai arata Ciprian Titi Stoica.Viitorul parlamentar a mai declarat ca se va intoarce in tara pentru a fi deputat, sustinand ca va face politica pe model britanic. "Nu este normal sa reprezinti o comunitate si sa nu traiesti in sanul ei. Ce pot sa ii asigur pe timiseni este ca pentru prima data in 31 de ani dupa Revolutie vor avea cu adevarat un reprezentant dupa model britanic. Aici am intrat in contact cu membri din parlamentul britanic, am vazut cum se face, am suportul lor sa imi dea tot know-how-ul despre cum se dezvolta relatia cu comunitatea pe care o reprezinti. Eu cred ca o sa fie ceva nou si inovator", a mai spus Ciprian Titi Stoica.