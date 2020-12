Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu-Buica, confirmat cu COVID-19, a solicitat urna speciala pentru a vota la alegerile parlamentare

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca presedintele institutiei, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a transmis Biroului electoral al sectiei de votare nr. 334 din Bucuresti, cererea pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (mobile), insotita de documentele care atesta imposibilitatea de a se deplasa la sectia de votare ca urmare a depistarii pozitive cu virusul SARS-CoV-2, precum si de copia actului care dovedeste resedinta in Bucuresti.Oficialul AEP, reitereaza apelul catre alegatori de a se informa corect cu privire la exercitarea dreptului de vot la acest scrutin si sa consulte site-ul Autoritatii, www.roaep.ro, canalul de YouTube si pagina de Facebook si ii indeamna, totodata, pe acestia, sa se prezinte la urne si sa respecte masurile de distantare sociala si de protectie sanitara.Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Mituletu-Buica, a fost confirmat, in 1 decembrie, cu COVID-19, atributiile sale in cadrul AEP fiind preluate de vicepresedintele Zsombor Vajda . Mituletu-Buica isi continua activitatea ca membru al Biroului Electoral Central (BEC) in regim de videoconferinta.