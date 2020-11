Presedintele social-democratilor: Sistemul medical romanesc este adus in pragul colapsului din cauza esecului actualei puteri in lupta cu pandemia

"Sistemul medical romanesc este adus in pragul colapsului din cauza esecului actualei puteri in lupta cu pandemia", considera Ciolacu."#10000 de morti din cauza infectarii, acesta este bilantul ingrozitor al guvernarii Iohannis-Orban! Iar situatia devine tot mai disperata! Sistemul medical romanesc este adus in pragul colapsului din cauza esecului actualei puteri in lupta cu pandemia", sustine Marcel Ciolacu, duminica, intr-o postare pe Facebook El afirma ca spitalele "se prabusesc pur si simplu sub presiunea valului urias de internari, instalatiile electrice cedeaza din cauza suprasolicitarii"."Sambata trecuta la Neamt. Astazi la Cluj, intr-un spital vechi, administrat de Ministerul Sanatatii, doar Dumnezeu a facut sa nu se intample o noua tragedie! Dar nici Tataru, nici Orban nu isi asuma vreo raspundere, desi i-am atentionat ca asemenea drame pot aparea zilnic, in orice spital al tarii.Nu le pasa! Cred ca daca dau amenzi si paseaza responsabilitatea pe umerii medicilor si ai autoritatilor locale, isi pastreaza imaginea imaculata! Din cauza alegerilor, nu mai au nici suflet, nici ratiune!", considera Ciolacu.Un incendiu a izbucnit, duminica dimineata, la una dintre baile Spitalului CFR, in Sectia Interne. Trei pacienti dintr-un salon alaturat au fost evacuati, fara a se inregistra victime. La finalul saptamanii trecute, un incendiu a cuprinse sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.