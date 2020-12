Alegeri parlamentare 2020.Cati romani au votat la alegerile generale, dupa Revolutie. Cea mai mare prezenta, 86 %, inregistrata in 1990

Din 1990 si pana in 2008, prezenta la urne a romanilor cu drept de vot a scazut constant la alegerile parlamentare. Trendul a fost intrerupt in 2012, atunci cand prezenta a fost cu 2,56% mai mare decat la scrutinul precedent. In 2016, insa, prezenta la urne a scazut din nou, apropiindu-se de cea din 2008.Scrutinul parlamentar din 2008 a marcat doua premiere. S-a renuntat la votul pe liste, reprezentantii politici ai cetatenilor fiind alesi printr-un sistem mixt, in care candidaturile si votul au fost uninominale, iar acordarea mandatelor s-a facut proportional. Alegerile parlamentare din 2008 au fost si primele de dupa 1989 care nu s-au desfasurat concomitent cu alegerile prezidentiale, ca urmare a modificarilor constitutionale din 2003, potrivit carora mandatul prezidential a crescut de la patru la cinci ani.Primele alegeri parlamentare de dupa Revolutia din decembrie 1989 au avut loc in data de 20 mai 1990. Numarul persoanelor inscrise pe listele de vot a fost de 17.200.722, potrivit Monitorului Oficial nr. 81-82 din 8 iunie 1990. Dintre acestia, la urne s-au prezentat 14.826.616 de persoane, adica 86,19%. La Adunarea Deputatilor, numarul voturilor valabil exprimate a fost de 13.707.159. La Senat, numarul total al voturilor valabil exprimate a fost de 13.956.180, potrivit http://www.roaep.ro/alegeri_1990/wp-content/uploads/81-82.pdf Urmatorul scrutin legislativ din Romania post-decembrista a fost programat la 27 septembrie 1992. Numarul persoanelor cu drept de vot a fost de 16.380.663, potrivit insse.ro. Dintre acestea, s-au prezentat la vot 12.496.430 de persoane, reprezentand 76,29%. Numarul voturilor valabil exprimate la Senat a fost de 10.964.818, iar la Camera Deputatilor de 10.880.252 voturi, arata https://insse.ro/cms/files/statistici/stat_electorale.pdf La alegerile parlamentare din 3 noiembrie 1996, numarul total al alegatorilor, potrivit listelor electorale permanente, a fost de 17.218.654. Dintre acestea, s-au prezentat la urne 13.088.388, adica 76,01%. La Camera Deputatilor, numarul de voturi valabil exprimate a fost de 12.238.746, iar la Senat - 12.287.671.Un nou scrutin legislativ a avut loc in anul 2000, la 26 noiembrie. Numarul total al alegatorilor a fost de 17.699.727, iar la urne s-au prezentat 11.559.458, adica 65,31%. La Camera Deputatilor, numarul voturilor valabil exprimate a fost de 10.839.424, iar la Senat - 10.891.910, arata insse.ro La alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2004, numarul persoanelor inscrise pe listele de vot a fost de 18.449.344. S-au prezentat la urne 10.794.653 de cetateni, ceea ce inseamna ca prezenta la vot a fost de 58,51%. La Camera Deputatilor, numarul total al voturilor valabil exprimate a fost de 10.188.106, iar la Senat a fost de 10.231.476.Numarul cetatenilor cu drept de vot la alegerile legislative din 30 noiembrie 2008 a fost de 18.464.274, conform http://becparlamentare2008.roaep.ro . In total, s-au prezentat la urne 7.238.871 de cetateni, ceea ce inseamna ca gradul de participare la procesul electoral a fost de 39,20%. La Senat, numarul voturilor valabil exprimate a fost de 6.888.055, iar la Camera - 6.886.794.Noi alegeri pentru Camera Deputatilor si Senat s-au desfasurat la 9 decembrie 2012. Din cei 18.423.066 de cetateni cu drept de vot, s-au prezentat la urne 7.694.180, reprezentand 41,76%. La Camera Deputatilor, numarul voturilor valabil exprimate a fost de 7.409.626, iar la Senat - 7.416.628.Cele mai recente alegeri legislative din Romania au avut loc la 11 decembrie 2016. Dintre cele 18.403.044 de persoane cu drept de vot, au participat la procesul electoral 7.323.368 de alegatori, reprezentand 39,49%, potrivit http://parlamentare2016. bec .ro/wp-content/uploads/2016/12/3_RF.pdf. S-au inregistrat 7.047.384 de voturi valabil exprimate pentru Camera Deputatilor si 7.052.966 de voturi valabil exprimate pentru Senat.