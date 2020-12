Prietenia dintre George Simion (AUR) si Mihai Chirica (PNL) s-a lasat cu scene sado-maso filmate in Primaria Iasi

"L-as caracteriza asa: un roman adevarat. Pentru mine, George Simion este unul dintre cei care s-a nascut intr-o alta zodie, este zodia Romaniei celei Mari. Este zodia in care sunt toti cei care cred in Unirea provinciilor romanesti, este zodia celor care se jertfesc si isi pun in slujba acestui destin tot ce au", a afirmat Chirica in cadrul unui eveniment organizat la Primaria Municipiului Iasi, pe 24 februarie 2019."Trebuie sa avem omenii nostri in Parlamentul European, in Parlamentul Romaniei si in cel al Republicii Moldova. Eu cred ca George va reusi sa lase in memoria tinerei generatii o urma adanca in ceea ce priveste Unirea. Eu sunt angajat sufleteste pentru el si vreau sa-l sustin", a declarat Mihai Chirica."Nu doar Romania s-a nascut la Iasi, ci si marii romani. Sustinerea primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica a venit ca o binecuvantare dupa lansarea candidaturii miscarii unioniste la alegerile europarlamentare. Sunt recunoscator pentru sustinerea pe care o ofera nu doar mie, ci si tuturor unionistilor, pentru incurajare si pentru efortul pe care il depune alaturi de noi in vederea reintregirii tarii. Un om de seama, caruia ii multumesc pentru ca lupta pentru o Romanie MARE in Europa", a scris George Simion pe Facebook in campania pentru europarlamentare.George Simion si-a promovat campania electorala pentru alegerile europarlamentare cu un clip cu scene controversate, in care apare inclusiv un cuplu care mimeaza practici sado-masochiste. Totul a fost filmat in sediul Primariei Iasi, iar primarul Mihai Chirica spune ca, desi nu pare cea mai inspirata modalitate de abordare, fiind "putin cam radicala", nu este o problema ca a fost filmat in Palatul Roznovanu - sediul Primariei - pentru ca nu au fost folosite insemnele institutiei, fiind doar "niste usi si niste camere".George Simion a publicat pe pagina sa de Faceboook un clip video in care ii indeamna pe oameni sa mearga la vot . In inregistrare apar imagini controversate, inclusiv cu un cuplu care mimeaza practici sado-masochiste intr-o incapere din Primarie.Simion scrie, intr-un mesaj care insoteste clipul de campanie postat pe Facebook, ca spotul este o parodie. "Momentele, din nefericire, sunt inspirate din viata reala a partidelor si institutiilor romanesti. Multumesc actorilor, regizorului si tuturor persoanelor care au contribuit la realizarea acestui clip", afirma liderul Miscarii Unioniste.Imaginile sunt filmate in doua incaperi ale Primariei Iasi - un birou al secretariatului tehnic si sala 23, unde au loc, de regula, sedinte ale comisiilor din Primarie, scrie Ziarul de Iasi.In prima incapere apare un "functionar" care doarme si sforarie cu capul pe un birou, comentariul lui George Simion fiind: "Asa se vede si, mai ales, se aude activitatea post-electorala a partidelor politice".In cealalta sala, Simion deschide usa si este martorul unei scene sado-maso: o tanara imbracata provocator si purtand pe cap o sapca de politist sta in picioare pe un birou si tine in lesa un barbat aproape dezbracat. "Vii si tu?", este replica tinerei. "Cred ca trebuie niste catuse adevarate", este comentariul lui Simion.Cele doua sali in care au fost filmate aceste scene se afla vizavi de birourile celor doi viceprimari ai Iasiului, pe un hol principal al Palatului Roznovanu, nu departe de biroul primarului Mihai Chirica, sustinator al lui George Simion.Primarul Iasiului, Mihai Chirica, declara despre clipul electoral al lui George Simion ca, intr-adevar, a fost filmat in Primaria Iasi, dar nu au fost folosite insemnele institutiei, fiind doar "niste usi si niste camere"."Din punctul meu de vedere, nefiind un artist, nu pare cea mai inspirata modalitate de abordare, e putin cam radicala, cam dura, dar din pacate exprima de foarte multe ori realitatea a ce se intampla post-electoral. (...) M-am uitat si eu pe videoclip. Incepe cu Parlamentul Romaniei si cu George Simion, care vrea sa spuna ca