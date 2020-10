PSD Bistrita-Nasaud le cere celor care doresc sa candideze la parlamentare CV-ul si scrisoare de intentie

Documentele trebuie trimise pe adresa de e-mail a organizatiei judetene, iar termenul limita este vineri, 9 octombrie, ora 12,00, se arata in mesajul postat, luni seara, pe Facebook , semnat de liderul PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan.Lista candidatilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie va fi decisa printr-o hotarare a conducerii judetene a filialei.In actuala legislatura, PSD Bistrita-Nasaud are trei reprezentanti in Parlamentul Romaniei: deputatii Doina Pana si Daniel Suciu si senatorul Ioan Denes