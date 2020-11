PSD forteaza, marti, in Parlament, schimbare datei alegerilor parlamentare. Rolul cheie al secretarului Senatului Romaniei

"Incercam maine sa facem un plen fizic la Senat, sa schimbam secretarul care nu s-a mai prezentat la serviciu. Tot Senatul este blocat, deci legislativul in Romania, camera superioara, Senatul, este in acest moment blocat ca nu cumva aceasta lege care ar conferi dreptul Parlamentului de a spune cand este data alegerilor sa nu cumva sa fie prinsa pe ordinea de zi.Sa fie un plen fizic si sa schimbam membrii Biroului Permanent si maine se va vedea exact ce forte politice vor sa fie alegeri pe 6 decembrie, cele care boicoteaza deja de doua saptamani Senatul, in speta PNL -ul si USR -ul, si fortele politice care iau in considerare ceea ce spun specialistii, ca aceste alegeri nu trebuie sa fie pe data de 6 decembrie", a declarat Marcel Ciolacu, luni seara, intr-o emisiune la TVR.Acesta a adaugat ca, in functie de prezenta la sedinta de marti a Senatului, se va vedea care sunt partidele care vor organizarea de alegeri pe 6 decembrie."Retorica de televizor se termina cand vom vedea maine, care forte politice vor si prezente la Senat si care nu. Se limpezesc apele", a opinat Ciolacu.Liderul PSD a criticat dur actualul Guvern pentru decizia de organizare a scrutinului general luna viitoare."Atata timp cat mor oameni, eu ii condamn. Astfel de decizii nu trebuie luate cand e vorba de vieti omenesti. Nu poti sa iesi sa spui ca romanii sunt de vina fiindca s-au imbolnavit si de asta mor. (...) Ei nu fac o distinctie intre a fi demnitari si ministru al Guvernului si prim ministru cu anumite responsabilitati si a intra in campania electorala. E un talmes-balmes", a mai declarat Ciolacu.Intrebat daca in opinia sa vor fi organizate, in cele din urma, alegeri pe 6 decembrie, Ciolacu a raspuns: "In acest moment atat presedintele, cat si PNL, indiferent de cati romani mor si de cate cazuri vor fi pe zi, doresc sa fie alegeri pe 6 decembrie. Decat o decizie la nivel european sa-i poata stopa din aceasta aventura in care antreneaza intreaga Romanie. Este o aventura in momentul acesta sa facem alegeri si vom plati cu totii aceste costuri. (.. .) Si nu e vorba de costuri economice, vom plati costuri in vieti omenesti. Asta e adevarul, e crud, dar asta e adevarul".