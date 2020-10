PSD ii acuza pe liberali ca pregatesc majorarea TVA dupa alegerile parlamentare. Ce spune Orban, liderul PNL

"Conform economistilor uneia dintre cele mai mari banci din Romania, pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul ar merge mai degraba pe #majorareaTVA, pentru ca masura s-ar putea aplica rapid si ar avea un efect imediat, intrucat TVA e cel mai usor de colectat", spun social-democratii, pe Facebook Potrivit legii, cel mai tarziu la 15 octombrie Legea bugetului de stat pe anul viitor trebuie supusa dezbaterii si adoptarii Parlamentului."Majorarea TVA s-ar vedea insa in proiectul de #Buget. De aceea PNL nu respecta Legea nr. 500/2002 si nu prezinta bugetul pe anul urmator inainte de #alegeri! Pentru ca romanii sa nu vada ce ii asteapta daca PNL ramane la guvernare", mai sustine PSD.De partea celalata, premierul Ludovic Orban a declarat, recent, ca referitor la acuzatiile PSD, ca "Guvernul nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi.De precizat este faptul ca, aproape in fiecare an, indiferent de cine a fost la guvernare, prezentarea si adoptarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale nu respecta termenele prevazute de lege.