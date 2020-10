Circul Gabrielei Firea. Capcana perfecta

Au trecut doua saptamani de la scrutinul local si fosta primarita inca se tinguie pe posturile de televiziune prietene ca a fost furata si ca, in fapt, n-a pierdut alegerile. Flutura procese verbale cu stersaturi, face referire la manipularea cu sacii de voturi, de mult dezumflata pentru privitorii onesti si rationali, cere anularea alegerilor si organizarea unui nou scrutin odata cu parlamentarele, solicita o expertiza a softului STS Vechile marote de pe vremea lui Dragnea apar iarasi cu si mai multa forta in discursul lui Firea: STS, adica, ma intelegi dumneata, statul paralel, manipulari ridicole pe televiziunile de casa, ca in vremurile bune ale cainilor platiti de Soros cu 50 de lei ca sa iasa in strada...Eforturile noii echipe de a scapa de amintirile neplacute ale epocii Dragnea, intru modernizarea stangii, sunt aruncate la gunoi de fetita razgaiata. Se aude ca Ciolacu incearca sa indeparteze de pe listele parlamentare figurile deloc populare de care e strins legata guvernarea catastrofala a PSD De Firea, insa, nu poate scapa usor si, prin Firea, supravietuieste spiritul malefic si caraghios care a bantuit ani buni sediul din Kiseleff, cu retorica jenanta, dupa modelul propagandei sovietice, in care nu exista infringere, exista doar o conspiratie a fortelor raului, nu exista poporul care te-a trimis acasa, exista numai o continua masinatiune a unor personaje oculte, identificate primitiv cu adversarul politic.Mai puneti la socoteala aici si curatenia pe care Ciolacu se chinuie sa o faca in lista pentru Consiliul General, inaintea de validarea mandatelor, nevoit sa se caciuleasca sau sa ameninte, dupa caz, pentru a obtine retragerea numelor din fotbal, aruncate cu mult entuziasm de Firea in campanie, fara consultarea partidului, si aveti imaginea capcanei perfecte in care a intrat un partid intreg, dupa ce abia rasuflase usurat ca a scapat de inchipuita pretendenta la tron.Dupa ce i-au tinut isonul in povestea cu frauda electorala , liderii cu capul pe umeri ai partidului au realizat in ce se baga, dar era prea tirziu.Sa strigi "frauda! frauda!" cu doua luni inainte de alegerile parlamentare, dar sa fii neputincios in a proba acuzatiile sau a instrumenta in vreun fel repararea nedreptatii, e o strategie electorala care te duce cu capul in zid.Nu e prima oara cand partidul, alaturi de televiziunile favorite si bine platite, comite o asemenea neghiobie. S-a mai intamplat in vara lui 2012, cand, dupa ce si-au pus partenerii strategici in cap, dupa ce au fortat o suspendare, modificand legi prin ordonante, in cateva zile, si dupa ce n-au reusit sa atinga cvorumul cerut de Constitutie, liderii PSD au inceput sa faca presiuni la Curtea Constitutionala si sa modifice post-factum dimensiunile populatiei votante.Nereusind niciuna dintre ele si, deci, nici intoarcerea rezultatului, a inceput marea victimizare nationala cu "sapte milioane si jumatate de votanti ignorati", insotita de lacrimi, tipete si regrete impotente. Rezultatul? Cele 7,5 milioane (probabil ceva mai putin, dupa cum a aratat condamnarea cu suspendare a lui Dragnea) s-au transformat in 4 milioane pentru USL, la alegerile parlamentare organizate sase luni mai tirziu.Evident, electoratul amagit ca PSD ii va scapa de Basescu inainte de termen, consolat cu tot felul de masuri reparatorii, dar nerealiste, s-a vazut in fata unei mari deziluzii. Daca tot se fura in halul asta, daca tot decid Europa si SUA rezultatul votului, ce rost mai are sa iesim la urne?Cel putin in Bucuresti, dar probabil si in alte orase mari, electoratul in varsta, majoritar simpatizant al partidului lui Ciolacu, a evitat sa iasa din case pe 27 septembrie, dar nu din cauza vulnerabilitatii la molima in sine, ci pentru ca PSD nu le-a oferit nicio motivatie puternica pentru a-si asuma riscul.Daca cei putini care au iesit mai aveau vreun motiv, iata ca Firea il spulbera cu seninatate, aratand, in fond, ca alegerile sunt castigate de "ceilalti" prin frauda si ca nu e nimic de facut ca sa-i opresti. Iar pe 6 decembrie frica de virus, indusa de numarul mult mai mare de victime, va fi mai intensa decat la sfarsitul lui septembrie.Nimeni din partid n-are curajul sa opreasca discursul sinucigas al fostei primarite. Desi au lasat-o singura sa se bata cu fantomele, data fiind functia si vizibilitatea, poporul pesedist ia in seama ce spune Firea, fara a observa subtilitatile de comunicare (de pilda, ca nici un alt lider important nu-i mai tine isonul). Pagubele sunt previzibile.Dar de ce nu o poate opri nimeni?Pentru ca marii lideri - Ciolacu, Stanescu, Grindeanu, Dancu - se tem de afuriseniile ei mai mult decat de pierderea alegerilor parlamentare, pe care oricum au acceptat-o cu mult timp in urma.De asemenea, in mintea lor, exista si teoria ca Firea a ridicat partidul in Bucuresti de la 17%, la europarlamentare, la 33%, la ultimele alegeri locale, asa ca nu poti sa o expediezi sau sa te dezici public de ea, sugerand un conflict mocnit.Ipoteza e doar partial corecta, intrucit scorul PSD se poate explica si prin polarizarea bataliei intre cele doua forte politice in Capitala. Dar chiar si asta probabil ca Vasile Dincu, singurul care mai pricepe cate ceva, nu o poate folosi ca argumentatie in fata unei persoane care sufera de o inflatie a sinelui, dublata de socul unei infringeri neasteptate (pentru ea).Asadar, PSD ramane, cu putina vreme inainte de parlamentare, agatat de o singura persoana incapabila sa gestioneze esecul si nevoit sa se miste in trena unui discurs irational, departe de a mobiliza pe cineva sa mai voteze vreodata.Cat despre ce se va intimpla mai tirziu, adica dupa parlamentare, cu Firea deja aleasa senatoare, s-ar putea ca actuala conducerea sa inceapa sa-l regrete pe Codrin Stefanescu, cu siguranta mai usor de controlat decat sotia primarului din Voluntari.