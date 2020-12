PSD ia medalia de AUR, dar n-are ce face cu ea

2.PSD ramane pe primul loc, cu un scor mai slab decat la alte alegeri parlamentare, insa nu poate realiza o majoritate din cauza izolarii in care s-a plasat in anii guvernarilor patronate de Dragnea. A reusit totusi sa scoata din parlament figurile deloc populare, nocive adeseori, si sa renunte la discursul nationalist, xenofob, anti-european, chiar cu pretul aparitiei unui golem politic, altfel, revelatia acestui scrutin. PSD va avea o misiune dificila in opozitie. Tentatia scalambaielilor de tipul avocatei Sosoaca e mare, mai ales cand vrei sa cresti repede. La fel si temele generoase oferite de repertoriul mistic-nationalist. Cum nu mai sunt alegeri pana in 2024, echipa lui Ciolacu ar putea alege calea sanatoasa si nu loteria vadimista, care sa-i permita sa devina un partid socialist, cu adevarat conectat la valorile europene. Daca vor face o intelegere (ascunsa sau la vedere) cu puterea si pentru reforma constitutionala, PSD ar putea sa-si mai spele din pacatele unei tranzitii chinuitoare.3.USRPLUS reuseste un scor bun, chiar daca mai mic decat la alegerile europarlamentare din 2019, cand a profitat de emotia colectiva si tema momentului: statul de drept. Intre timp temele s-au schimbat, unele in mod natural, odata cu molima, altele introduse artificial, tocmai pentru submina bazele celor doua partide. Cu scorul de 15%, USRPLUS reuseste sa-i salveze pe liberali de la o iesire rusinoasa in decor. Pentru alianta condusa de Barna si Ciolos se anunta ani grei. Etichetati de adversarii politici drept "sexo-marxisti", vecini de banca cu golemul AUR, ei se vor transforma in tinte pentru delirul populist conservator, neobosit cand e sa inventeze inamici imaginari. Raman in continuare aceleasi provocari: acoperirea mediului rural, constructia organizationala si temperarea conflictelor interne. Fuziunea si conducerea monocefala ar trebui si ele sa fie pe agenda urmatoarelor luni. Venind la guvernare, USRPLUS are ocazia sa treaca de la vorbe la fapte.4.Revelatia alegerilor, AUR, e, printre altele, razbunarea referendumului pentru familie, instrumentat populist de Dragnea in toamna lui 2018. O cincime din populatia tarii a reactionat atunci instinctiv in fata unui pericol fictiv, intr-o tara in care homosexualitatea se exprima firav doar la coloratele parade anuale. Esecul validarii referendumului a produs frustrare, iar frustrarea s-a tot acumulat in subteran. Temele AUR sunt insa mai variate si coincid cu agenda Qanon, dar si cu punctajul propagandei lui Putin in Europa de Est. Anti-globalizare, suveranism, euro-scepticism de tip "BREXIT", xenofobie si anti-imigratie, impanate cu obiectivul benign al unionismului, intr-un sos greu de conspiratii si elucubratii ale fricii. AUR este, pana la urma, o consecinta fireasca a renuntarii de catre PSD la retorica izolationista cu care Dragnea a cochetat in vremea cand partidul isi dorea sa-si absolve faptele de coruptie. Pandemia, care a produs un soc mondial, a fost terenul propice pentru fertilizarea acestui curent in multe tari.5. UDMR se afla in aceeasi situatie de dupa 1989: eligibil pentru guvernare. Dar, de data asta, si in cea mai delicata postura. Partidul lui Hunor nu poate arbitra intre fortele relativ majoritare din parlament, odata ce PMP a trecut pragul. Ba mai mult, e fortat sa lucreze cu majoritatea cea mai probabila, caci alternativa e sa stea in opozitie alaturi de AUR. Dupa disparitia PRM , maghiarii s-au simtit ceva mai confortabil si au obtinut chiar mici concesii pe agenda lor ingusta. Insa UDMR a pus umarul in perioada Dragnea la demolarea justitiei, chiar daca, uneori, au incercat sa fie mai echilibrati in abordari decat PSD. Acesta ar putea fi un impediment in promovarea corectiilor la legile justitiei, pe care organismele europene le cer insistent de la Romania. Pe deasupra, relatiile cordiale ale UDMR cu "baiatul rau" al UE, pilotat de la Moscova, pot duce la evolutii periculoase, in conditiile in care rusii pot controla acum doua extreme in parlamentul Romaniei. Odata cu aparitia AUR, electoratul maghiar va gasi mai multa protectie in umbra fortelor pro-occidentale.6.PMP s-a orientat spre un discurs conservator, crestin, pro-occidental, insa, iata, electoratul e mai pregatit pentru mult mai putina moderatie. Si asta pentru ca moderatia nu se potriveste deloc cu stigmatizarea unor categorii, fie ele si numeric imaginare. Atunci cand inventezi monstri periculosi ca sa-ti sustii batalia trebuie sa fii precum avocata Sosoaca sau George Simion , nu ca Mihail Neamtu sau Traian Basescu . Fantasmele cer dedicare totala si consecinte duse pana la capat. PMP obtine jumatate din voturile AUR, ceea ce ar trebui sa le dea de gandit oamenilor lui Tomac, daca merita sa joace la ruleta nationalista. Partea buna ar fi ca PNL si USRPLUS nu mai depind de un singur partid balama si ca PMP este parte a familiei popularilor europeni. Spre deosebire de UDMR, si ea membra a PPE, dar inca prea legata de Budapesta, PMP poate fi tinut pe linia de plutire.7.Pro Romania este victima alegerilor din acest an. Eroarea strategica se dovedeste costisitoare. Ponta a ramas in brate cu "ultimul dragnist", Calin Popescu Tariceanu , desi, paradoxal, Ponta a fost cel mai mare adversar al lui Dragnea. Asta in vreme ce PSD a reusit sa-si faca repede curatenie in curte dupa dezastrul lasat de fostul presedinte. Pentru Tariceanu cam venise vremea sa se retraga in politica, dar iata ca l-a tarat dupa el si pe mai tanarul coleg de coalitii.