VIDEO Raed Arafat: Procesul de vot nu reprezinta un risc suplimentar, cu conditia respectarii regulilor

"Daca se respecta regulile prevazute in interiorul sectiilor de vot, in asteptare la intrare in sectiile de vot, in deplasare spre sectiile de vot, daca oamenii respecta aceste reguli si inteleg ca masurile de relaxare - in sensul ca poti sa te misti fara sa ai hartia de declaratie pe proprie raspundere - sunt menite sa faciliteze procesul de vot si nu alte activitati, nu vad un risc suplimentar, decat ca vor fi oamenii care vor merge la vot si vor respecta regulile de distantare si regulile de dezinfectie si absolut toate aspectele de igiena", a precizat Arafat, vineri, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la sediul Guvernului.Acesta a subliniat ca trebuie evitate situatii precum cele intalnite dupa alegerile locale, cand s-au intrunit chiar si sute de persoane, fara respectarea regulilor."Lucrul pe care nu ar trebui sa il vedem acum este ca dupa finalizarea votului si dupa anuntarea rezultatelor sa nu mai apara, din nou, intruniri, care au aparut la alegerile locale si in care am vazut ca in mai multe locuri au fost chiar sute de persoane, dar fara respectarea regulilor. Absolut nimic - nici reguli de sanatate publica, nici distantare si, in multe locuri, fara masca. Acestea trebuie evitate la maxim si, bineinteles, trebuie sa nu se intample, sa nu aiba loc, ca sa prevenim intr-adevar o infectare in masa a unor persoane care participa la astfel de activitati", a spus Arafat.La randul sau, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat ca actiunea de a vota, in sine, nu presupune un risc."S-a vazut si la alegerile locale: nu activitatea de vot, in sine, a fost cea care a prezentat un risc ridicat de crestere a numarului de infectii. Atunci romanii au putut vota in siguranta. La fel si duminica, pe 6 decembrie, romanii pot sa mearga la vot si sa voteze in siguranta. Pot sa aleaga viitorul Romaniei in siguranta", a afirmat Danca.