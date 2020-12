Rares Bogdan (PNL): Vom castiga alegerile si vom guverna Romania impreuna cu PMP si USR/ Robert Turcescu (PMP): Nu vrem cu USR-istii

Turcescu: "Nu vrem cu USR-istii"

"Astazi, prezenta la vot e intre 35% si 37%, pe sondaje. Noi speram la o prezenta la vot care sa se apropie de 40%. Fiecare vot in plus aduce un avantaj PNL", a declarat eurodeputatul liberal, la B1 TV. La remarca potrivit careia la parlamentarele din 2016, prezenta la vot a fost de 37% in contextul in care atunci Romania nu se confrunta cu o pandemie, Rares Bogdan a facut mai multe precizari."In 2016 a fost o oarecare letargie a partidelor, a fost un galop de sanatate a partidului condus de domnul Dragnea. Nu ma intrebati de ce pentru ca mi-e greu sa inteleg, dar dupa ce au facut in 2017 si-au aruncat la cosul de gunoi toata increderea pe care au castigat-o, iar cu domnul Rafila, domnul Cercel si cu domnul Dancu, care sunt oameni cu o alta imagine, nu reusesc sa spele pacatele de atunci. Eu cred ca le va face bine patru ani in opozitie, se vor reforma, vor veni cu un partid puternic si o sa-l batem si peste patru ani, dar macar vor veni cu alta imagine".Rares Bogdan spune ca PNL va castiga alegerile si va forma un guvern alaturi de PMP si USR."Noi vom castiga aceste alegeri si vom guverna Romania impreuna cu PMP si cu colegii de la USR in urmatorii patru ani, in care dumneavoastra veti trebui sa faceti o opozitie constructiva", a mai spus Rares Bogdan, adresandu-i-se social-democratului Radu Oprea, prezent in platoul emisiunii.Pe de alta parte, deputatul PMP Robert Turcescu , aflat de asemenea in studio, a sustinut ca partidul din care face parte nu vrea sa intre la guvernare intr-o formula din care sa faca parte si cei de la USR."Nici noi nu vrem cu USR-istii. Eu, unul, imi asum sa spun povestea asta. Nu vrem din nenumarate motive, sa nu credeti ca este vreo bucurie. Daca ar fi pentru aceasta tara un guvern care sa aduca dezvoltare in urmatorii ani, acela ar trebui sa fie un guvern PNL-PMP. Sa speram ca scorul la aceste alegeri ar putea da si o astfel de varianta", a spus Turcescu.El i-a acuzat pe USR-isti ca nu au dorit sa intre la guvernare in ultimul an pentru ca "au incercat sa-si prezerve un scor electoral".