Rares Bogdan: "Avem o majoritate confortabila. Premierul trebuie sa aiba Justitia, Internele, Finantele si Fondurile Europene"

"Cred ca Parlamentul va fi investit in 21 decembrie, deci imediat putem avea un nou guvern. Asta inseamna pana la Craciun, pana in ajunul Craciunului", a declarat Rares Bogdan.Coalitia este clara: PNL-USR-UDMR. E clar ca PMP n-a intrat in Parlament, raman cele trei partide de dreapta cu 244 de deputati si senatori, plus 16 de la minoritati, deci avem o majoritate confortabila de 260, cu aproximativ 36 de parlamentari in plus fata de cei 234 necesari", a anuntat Rares Bogdan."De aici incolo vom armoniza cele trei programe de guvernare. Vom discuta despre PNRR si speram ca USR PLUS sa accepte cat mai mult din programul nostru de rezilienta", a completat el.Prim-vicepresedintele PNL a spus ca nu s-a discutat despre ministere, dar ca "prim-ministrul va trebui sa aiba cateva ministere fara de care e greu sa-si puna programul in aplicare si aici vorbim in primul rand de Ministerul Justitiei, de Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finantelor si Ministerul de Interne"."Raman in discutie toate ministerele, noi nu am facut o lista pe care PNL nu le cedeaza", a tinut el sa precizeze."Cred ca Parlamentul nou constituit va fi undeva in 21 decembrie, pentru ca expira mandatele alesilor actuali. Putem avea chiar inainte de Craciun un nou guvern", a completat Rares Bogdan.Intrebat de ce USR-PLUS si UDMR au discutat cu presedintele Klaus Iohannis si nu cu Ludovic Orban , care este presedintele PNL, el a raspuns ca asa este normal, deoarece "presedintele are un parteneriat cu fortele de dreapta sa poarte discutii, nu mi se pare nimic anormal. (...) Cuvantul decisiv il are presedintele Romaniei".Rares Bogdan a mai spus ca nu se poarta discutii cu PSD, acest partid fiind "izolat".Intrebat daca se vede in functia de presedinte al PNL, el a isi vede "lungul nasului" si ca are "o pozitie importanta in PNL, cred ca este suficient pentru moment".CITESTE SI: Orban: Am facut calculul mandatelor, concluzia - se poate forma o majoritate fara PSD