Rectorul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati renunta la candidatura pe lista PSD pentru parlamentare

"In urma unei largi consultari cu echipa de conducere din Universitateadin Galati, am luat decizia sa renunt la candidatura pentru alegerile parlamentare din partea PSD. Am avut in vedere responsabilitatile complexe de management si strategia de dezvoltare a universitatii, care necesita prezenta efectiva a rectorului in Galati.Universitateadin Galati isi reitereaza intentia de a se implica plenar in dezvoltarea comunitatii locale, judetene, regionale si nationale, fiind o componenta de baza a acesteia, prin aportul stiintific, tehnic si de inovare, asa cum se intampla in intreaga lume. Rolul universitatii este, pretutindeni in lume, unul major, care creeaza plusvaloare comunitatii si trebuie apreciat ca atare", a declarat Lucian Georgescu.Lucian Georgescu, care a fost si ministru al Cercetarii si Inovarii in 2017, ocupa locul al cincilea pe lista PSD Galati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, la Camera Deputatilor.In mandatul 2016 - 2020, PSD Galati a obtinut doua mandate de senator si cinci de deputat. Judetul Galati are patru functii de senator si noua de deputat.