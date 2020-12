Alegeri parlamentare 2020. Rezultatele finale inainte de contestatii: Senat - PSD: 29,32%, PNL: 25,58%; Camera - PSD: 28,90%, PNL: 25,19%

Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 15,86% la Senat si 15,37% la Camera Deputatilor.Partidul pentru Unirea Romanilor (AUR) are 9,17% dintre voturi la Senat si 9,08% la Camera Deputatilor, iar UDMR a obtinut 5,89% la Senat si 5,74% la Camera Deputatilor.PMP si Pro Romania nu au atins pragul de 5% pentru a intra in Parlament.Datele prezentate sunt obtinute din centralizarea rezultatelor inainte de solutionarea contestatiilor depuse la Biroul Electoral Central.