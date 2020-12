Camera Deputatilor

Senat

Pe locul al treilea se situeaza Alianta USR PLUS, care a obtinut 15,29% la Senat si 14,85% la Camera Deputatilor.Partidul pentru Unirea Romanilor (AUR) are 8,50% voturi la Senat si 8,16% la Camera Deputatilor, iar UDMR a obtinut 6,82% la Senat si 6,64% la Camera Deputatilor.Pana la ora 16,00 au fost centralizate la nivelul birourilor electorale de circumscriptie judeteana procesele verbale din 16.603 sectii de votare, reprezentand 84,91 % din totalul de 19.553 de sectii de votare.Situatia voturilor exprimate pentru primii 10 competitori electorali este urmatoarea:* PSD - (1.487.314 voturi) - 29,79%* PNL - (1.248.618 voturi) - 25,01%* USR - PLUS - (741.501 voturi) - 14,85%* AUR - (407.652 voturi) - 8,16%* UDMR - (331.691 voturi) - 6,64%* PMP - (233.886 voturi) - 4,68%* Pro Romania - (210.578 voturi) - 4,22% PER - (52.986 voturi) - 1,06%* PPU-SL - (49.960) - 1,00% PRM - (27.204 voturi) - 0,54%* PSD - (1.508.269 voturi) - 30,17%* PNL - (1.267.624 voturi) - 25,36%* USR - PLUS - (764.104 voturi) - 15,29%* AUR - (424.892 voturi) - 8,50%* UDMR - (340.660 voturi) - 6,82%* PMP - (239.005 voturi) - 4,78%* Pro Romania - (211.017 voturi) - 4,22%* PER - (61.666 voturi) - 1,23%* PPU-SL - (58.263) - 1,17%* PRM - (31.117 voturi) - 0,62%Citeste si: Sorin Grindeanu, despre o colaborare intre PSD si AUR: "Exista sanse foarte putine, spre zero. Este o opinie personala"