Cum arata noua harta politica a Romaniei: PSD castiga in 22 de judete

In acelasi timp, PNL a castigat in Ardeal si Maramures. Liberalii si-au mai adjudecat judetele Giurgiu, Ilfov si Caras-Severin. PNl s-a impus in 13 judete. UDMR a castigat alegerile in patru judete: Satu Mare, Mures, Harghita si Covasna. USR PLUS a castigat in Bucuresti, dar si in Brasov si Timis.mai multe detalii despre rezultatele la alegerile parlamentare, pe judete, pe site-ul Ziare.com. Continua centralizarea proceselor verbale privind scrutinul parlamentar din 6 decembrie 2020. Potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), dupa numararea a peste 95% din voturi, adica a peste 5 milioane de voturi, PSD conduce, urmat de PNL si USR PLUS.Marea surpriza a alegerilor parlamentare o constituie Alianta pentru Uniunea Romanilor (AUR), o formatiune noua, care a reusit sa obtina peste 9%. ProRomania si PMP se afla sub pragul electoral 5%, necesar pentru a intra in Parlament.